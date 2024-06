Βρετανία: Ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων βανδάλισαν πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου

Ακτιβιστές της οργάνωσης Animal Rising βανδάλισαν σήμερα το νέο επίσημο πορτρέτο του βασιλιά Καρόλου σε μια γκαλερί του Λονδίνου, καλύπτοντας το κεφάλι του Βρετανού μονάρχη με το πρόσωπο του χαρακτήρα Ουάλας, από τη σειρά κινουμένων σχεδίων Ουάλας και Γκρόμιτ.

Σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα Χ η φιλοζωική οργάνωση, διακρίνονται δύο ακτιβιστές να καλύπτουν το κεφάλι του βασιλιά με το πρόσωπο του Ουάλας, αφήνοντας ένα μήνυμα με το οποίο κατήγγειλαν τη «βάναυση μεταχείριση» των ζώων στα αγροκτήματα που είναι πιστοποιημένα από την RSCPA, τη Βασιλική Εταιρεία για την Πρόληψη της Σκληρότητας σε βάρος των ζώων (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals).

Το επίσημο πορτρέτο του Καρόλου εκτίθεται από τα μέσα Μαΐου στην γκαλερί Philip Mould Gallery στο Λονδίνο.

Φέροντας την υπογραφή του διάσημου Βρετανού καλλιτέχνη Τζόναθαν Γέο, το πορτρέτο παρουσιάζει τον βασιλιά με στρατιωτική στολή του συντάγματος των Ουαλών Φρουρών (Welsh Guards) σε ένα κόκκινο φόντο.

Το πορτρέτο παρήγγειλε η The Draper’s Company, μια από τις ιστορικές εμπορικές συντεχνίες του Λονδίνου, στην έδρα της οποίας θα εκτεθεί αργότερα ο πίνακας.

Η Animal Rising παρουσιάζεται ως μια ειρηνική οργάνωση, που υπερασπίζεται την εγκαθίδρυση μιας κοινωνίας όπου ο άνθρωπος «μοιράζεται μια θετική σχέση με τα ζώα και τη φύση». Έχει προσφάτως δημοσιεύσει έκθεση στην οποία καταγγέλλει τα «βασανιστήρια σε βάρος των ζώων και τη φρικτή σκληρότητα» σε πολλά αγροκτήματα, τα οποία φέρουν την πιστοποίηση της RSCPA, που υποτίθεται ότι εγγυάται τις σωστές συνθήκες εκτροφής στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

Ο βασιλιάς Κάρολος, προασπιστής εδώ και καιρό του περιβάλλοντος και μιας αειφόρου γεωργίας, είναι χορηγός της RSCPA.

Τον περασμένο χρόνο, ακτιβιστές της Animal Rising είχαν κλέψει τρία αρνάκια από την περιοχή του Σάντρινγχαμ, ιδιοκτησία του μονάρχη στο Νόρφολκ, προκειμένου να καταγγείλουν την εκτροφή ζώων για διατροφικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ