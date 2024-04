Σεισμός στην Ταϊβάν: Ο ισχυρότερος των τελευταίων 25 ετών - 7 νεκροί

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 50 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον τραγικό απολογισμό του πολύ ισχυρού σεισμού που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών, που έπληξε το πρωί την Ταϊβάν, στην κομητεία Χουάλιεν

Ο απολογισμός των τραυματιών του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε σήμερα το πρωί την Ταϊβάν συνεχίζει να αυξάνεται με τις αρχές να κάνουν λόγο για 711 τραυματίες, ενώ τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σύμφωνα με τα νεώτερα, 77 άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια των κτηρίων.

Ο σεισμός μεγέθους άνω των 7 βαθμών σημειώθηκε στις 7:58 τοπική ώρα (02:58 ώρα Ελλάδας) στην κομητεία Χουάλιεν προκαλώντας την κατάρρευση τουλάχιστον 26 κτηρίων και πυροδοτώντας την έκδοση έκτακτων προειδοποιητικών δελτίων για τσουνάμι τόσο στη νήσο όσο και σε γειτονικές χώρες, ιδίως στη νότια Ιαπωνία και στις Φιλιππίνες τα οποία στη συνέχεια ήρθησαν καθώς θεωρήθηκε ότι ο κίνδυνος «πέρασε».

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία της νήσου πρόκειται για υποθαλάσσιο σεισμό με βάθος 15,5 χλμ., σε τοποθεσία κοντά στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν. Η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία (JMA) εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν 7,7 βαθμών, η αντίστοιχη υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA) ότι ήταν 7,2 βαθμών, ενώ το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) πως η ισχύς του ήταν 7,4 βαθμοί.

Οι σοβαρότερες υλικές ζημιές έχουν καταγραφεί στην πόλη Χουάλιεν, λιμάνι 100.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της ομώνυμης αραιοκατοικημένης κομητείας, όπου κατέρρευσαν δυο κτίρια «πιθανόν» παγιδεύοντας ενοίκους τους, σύμφωνα με την πυροσβεστική της Ταϊβάν.

#Taiwan hit by strongest quake in 25 years; 1 dead, several injured

Πρόκειται για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στη νήσο «εδώ και εικοσιπέντε χρόνια», κατά την εκτίμηση του διευθυντή του Σεισμολογικού Κέντρου της Ταϊπέι, του Γου Τσιεν-φου. «Ο σεισμός έγινε κοντά στην ακτή και σε μικρό εστιακό βάθος. Έγινε αισθητός σ’ όλη την Ταϊβάν και σε γειτονικές περιοχές (...) Είναι ο ισχυρότερος εδώ και 25 χρόνια, από τον σεισμό του 1999», δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τη Σαγκάη της Κίνας, καθώς και -πολύ περισσότερο- σε περιοχές της νότιας Κίνας. Το Πεκίνο, εκφράζοντας την ανησυχία του, προσφέρθηκε να στείλει βοήθεια στην Ταϊπέι.

Δεκάδες μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην Ταϊπέι -τουλάχιστον 25-, οι πέντε περίπου 5 βαθμών, την πρώτη ώρα μετά τον κύριο σεισμό.

JUST IN: 7.5 magnitude earthquake strikes Taiwan, rocking the whole island and even causing several buildings to collapse.

The earthquake triggered a tsunami warning of up to 10 feet from Japan.

"Tsunami is coming. Please evacuate immediately. Do not stop. Do not go back,"… pic.twitter.com/E1783aoN3k

— Collin Rugg (@CollinRugg) April 3, 2024