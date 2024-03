Κέιτ Μίντλετον: Τι γνωρίζουμε για τη διάγνωση με καρκίνο - Το «γκρίζο τοπίο» για τη μοναρχία

Ως πρωτοφανή εξέλιξη αλλά και επίμονη υπενθύμιση σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι για την μοναρχία χαρακτηρίζει με ανάλυσή του το BBC την χθεσινή βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει προληπτική χημειοθεραπεία.

Ως πρωτοφανή εξέλιξη αλλά και επίμονη υπενθύμιση σχετικά με το πόσο απαραίτητη είναι για την μοναρχία χαρακτηρίζει με ανάλυσή του το BBC την χθεσινή βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση της Πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον ότι πάσχει από καρκίνο, η οποία μάλιστα έχει ξεκινήσει προληπτική χημειοθεραπεία.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024