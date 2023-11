Αμβούργο: Αίσιο τέλος στο περιστατικό ομηρείας στο αεροδρόμιο της πόλης

Ο 35χρονος Τούρκος, απαγωγέας του παιδιού του συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Έληξε το περιστατικό ομηρείας που βρισκόταν από χθες το βράδυ σε εξέλιξη στην πίστα του αεροδρομίου του Αμβούργου.

Σύμφωνα με την αστυνομία της γερμανικής πόλης, συνελήφθη χωρίς να προβάλλει αντίσταση ο ύποπτος, ένας 35χρονος Τούρκος που είχε εισέλθει με το αυτοκίνητό του στην πίστα του αεροδρομίου και κρατούσε όμηρο την τετράχρονη κόρη του.

BREAKING: Hamburg police say the hostage situation at Hamburg Airport is now over, after the suspect was arrested without resistance

Read more: https://t.co/fNmZDYwAsm

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/c7B3NKe8Xa

— Sky News (@SkyNews) November 5, 2023