Μπλίνκεν: Στην Άγκυρα σήμερα ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Επιβεβαιώνει το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, στις 5 και 6 Νοεμβρίου, στην Άγκυρα. Τη Δευτέρα αναμένεται η συνάντησή του με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Σε ανακοίνωσή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται: «Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα επισκεφθεί την Τουρκία στις 5-6 Νοεμβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, προβλέπεται να γίνει ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στη Γάζα, περιφερειακά θέματα και τις διμερείς σχέσεις».

