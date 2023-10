Εκατοντάδες νεκροί από την έκρηξη στο νοσοκομείο της Γάζας

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας όπου χιλιάδες άμαχοι είχαν καταφύγει χθες το βράδυ, μια καταστροφική απώλεια ζωών που πυροδότησε διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο.

Εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν από έκρηξη σε νοσοκομείο της Γάζας όπου χιλιάδες άμαχοι είχαν καταφύγει χθες το βράδυ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους, μια καταστροφική απώλεια ζωών που πυροδότησε διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο. Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι ο αριθμός των θυμάτων θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Φωτογραφίες και βίντεο έδειχναν ματωμένα και απανθρακωμένα πτώματα, σκορπισμένα στο προαύλιο του Νοσοκομείου Ahli Arab. Τριγύρω υπήρχαν κουβέρτες, σακίδια και στρώματα, από τις οικογένειες που είχαν έρθει για να αναζητήσουν καταφύγιο στο νοσοκομείο αφού τα σπίτια τους είχαν καταστραφεί.

Al-Ahli Hospital, which was attacked by lsraeli warplanes in a strike that killed more than 500 Palestinians. pic.twitter.com/tXlVJfhFn3

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 17, 2023