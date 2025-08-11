Ανοίγει η βεντάλια των υποψηφίων για την προεδρία της Fed

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος διευθύνει την αναζήτηση, θα πάρει συνεντεύξεις από επιπλέον υποψηφίους τις επόμενες εβδομάδες.

Μεγαλώνει η λίστα των «μνηστήρων» για το «τιμόνι» της Fed σύμφωνα με το Bloomberg. Ειδικότερα, οι δύο αντιπρόεδροι της Fed, Μισέλ Μπόουμαν και Φίλιπ Τζέφερσον, και η επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, εξετάζονται για να υπηρετήσουν στο προεδρείο όταν ανοίξει η θέση τον επόμενο χρόνο, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος διευθύνει την αναζήτηση, θα πάρει συνεντεύξεις από επιπλέον υποψηφίους τις επόμενες εβδομάδες, ενώ ο Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει το φθινόπωρο τον διάδοχο του Τζερόμ Πάουελ η θητεία του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026. Στα ραντάρ βρίσκεται ο Κέβιν Χάσετ, στενός οικονομικός σύμβουλος του Τραμπ, ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Γουόλερ, ο οικονομολόγος Μαρκ Σάμερλιν και οι πρώην αξιωματούχοι της Fed Κέβιν Γουόρς και Τζέιμς Μπούλαρντ, ανέφεραν οι πηγές.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ πρότεινε τον Στίβεν Μίραν, πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, για να καλύψει μια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας που λήγει στα τέλη Ιανουαρίου. Η θέση άνοιξε όταν η Αντριάνα Κούγκλερ ανακοίνωσε την πρόωρη αποχώρησή της. Με την υποψηφιότητα του Μίραν να κατευθύνεται στη Γερουσία για κύρωση, η ομάδα του Τραμπ δεν αισθάνεται την ανάγκη να βιαστεί στην αναζήτηση μιας προεδρίας.

Ο Μπέσεντ θα πάρει συνέντευξη από όλους τους υποψηφίους και στη συνέχεια θα κάνει μια σύσταση στον πρόεδρο για μια λίστα με τους υποψηφίους που θα συναντήσει. Ο Τραμπ, ο οποίος πιστεύει ότι τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά, φέτος έχει ασκήσει αμείλικτη κριτική στην Fed - και ιδιαίτερα στον πρόεδρο Τζερόμ Πάουελ, τον οποίο επέλεξε για τη θέση το 2017.