Τηλεφωνική συνομιλία Μελόνι - Αμπάς

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική συνομιλία με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, ο Αμπάς χαρακτήρισε βασικής σημασίας τον ρόλο της Ιταλίας, με ιδιαίτερη αναφορά στις θέσεις που έχει υιοθετήσει η Ρώμη και στην ανθρωπιστική βοήθεια που προσφέρει.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, από την πλευρά της, εξέφρασε την ανησυχία της για τις πρόσφατες αποφάσεις του Ισραήλ και επανέλαβε ότι «η ανθρωπιστική κατάσταση στην Γάζα είναι απαράδεκτη και αδικαιολόγητη».

Όπως προστίθεται στην ανακοίνωση, η Μελόνι τόνισε ότι πρέπει να επιτευχθεί αμέσως η λήξη των εχθροπραξιών και συμμερίστηκε με τον Αμπάς τη θέση ότι «η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει όλους τους ομήρους και να αποδεχθεί ότι δεν θα έχει ρόλο στη μελλοντική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας».

Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης υπογράμμισε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να συνεισφέρει στη σταθεροποίηση και στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας, στηρίζοντας μια πολιτική διαδικασία η οποία να οδηγήσει σε δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, μέσω της λύσης των δυο κρατών.

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, αναφέρθηκε στη συμμετοχή της χώρας της στην πρωτοβουλία Food for Gaza -με πτήσεις και ρίψεις από αέρος τροφίμων που πραγματοποιούνται και τις τελευταίες ώρες- ενώ υπενθύμισε ότι έχουν μεταφερθεί στην Ιταλία πάνω από 150 παιδιά τα οποία χρειάζονταν ιατρική φροντίδα. Όπως είπε στον Παλαιστίνιο πρόεδρο, τέλος, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να μεταφερθούν σε ιταλικές πόλεις και άλλα ανήλικα που χρήζουν ειδικών θεραπειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ