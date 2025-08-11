Γερμανία: «Βέλη» κατά Μερτς για τoν περιορισμό των παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ

Αντιμέτωπος με έντονη κριτική και αντιδράσεις από τους κόλπους της ίδιας της παράταξής του βρίσκεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λόγω της απόφασης για αναστολή των εξαγωγών προς το Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας. Στήριξη, αντιθέτως, βρίσκει στους σοσιαλδημοκράτες (SPD) κυβερνητικούς εταίρους του.

Αντιμέτωπος με έντονη κριτική και αντιδράσεις από τους κόλπους της ίδιας της παράταξής του βρίσκεται ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς λόγω της απόφασης για αναστολή των εξαγωγών προς το Ισραήλ όπλων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην Λωρίδα της Γάζας. Στήριξη, αντιθέτως, βρίσκει στους σοσιαλδημοκράτες (SPD) κυβερνητικούς εταίρους του.

«Η κρατιδιακή οργάνωση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) στέκει άνευ όρων στο πλευρό του Ισραήλ, το οποίο είναι μόνη δημοκρατία στην περιοχή και έχει το δικαίωμα στην αυτοάμυνα κατά της τρομοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης πολύ σαφή υποστήριξη προς το Ισραήλ στρατιωτικά», δήλωσε ο χριστιανοδημοκράτης πρωθυπουργός της Έσσης Μπόρις Ράιν με ανάρτησή του στο «Χ», τονίζοντας ότι «η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο στη μάχη, όχι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και επομένως πρέπει να συνεχίσουμε να εξοπλίζουμε το Ισραήλ, προκειμένου να δώσουμε αυτή τη μάχη, να νικήσουμε την Χαμάς και να τερματίσουμε την τρομοκρατία». Η δήλωση του κ. Ράιν ικανοποίησε ιδιαίτερα την ισραηλινή κυβέρνηση, με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών μάλιστα να την κοινοποιεί.

Για «ιστορικό σφάλμα και χαστούκι στο πρόσωπο της κοινότητας αξιών μας» έκανε λόγο ο κρατιδιακός επικεφαλής της οργάνωσης νεολαίας του CDU (JU) Λούκας Μπραντσάιντ, υποστηρίζοντας ότι με την απόφασή της η ομοσπονδιακή κυβέρνηση «ασπάζεται φριχτά το αφήγημα του δράστη, της Χαμάς».

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχηγός του CDU στο Αμβούργο Ντένις Τέρινγκ δήλωσε ότι «οι ισλαμιστές πανηγυρίζουν, το Ισραήλ διακωμωδείται δημοσίως και οι διεθνείς εταίροι είναι ενοχλημένοι», ενώ επέκρινε και τον τρόπο που κοινοποιήθηκε η απόφαση. Αποστάσεις έλαβε επίσης με δηλώσή του ο δήμαρχος του Βερολίνου Κάι Βέγκνερ, ενώ ακόμη και ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) Γενς Σπαν εκφράστηκε ιδιαίτερα προσεκτικά, αναφέροντας από τη μία πλευρά ότι η απόφαση ήταν δικαιολογημένη και ταυτόχρονα ότι «καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην επηρεαστούν οι γερμανοϊσραηλινές σχέσεις και η Γερμανία να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τις παραδόσεις όπλων προς το Ισραήλ».

«Χάνει ο καγκελάριος τον έλεγχο του κόμματός του;», διερωτάται σε άρθρο της η εφημερίδα BILD και υποστηρίζει ότι ο κ. Μερτς «αιφνιδίασε τους υπουργούς του και το κόμμα του και τώρα πληρώνει το τίμημα», ενώ αναφέρεται στις αντιδράσεις από την πλευρά του συγκυβερνώντος εταίρου της CDU, της βαυαρικής Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU), η οποία υποστήριξε ότι δεν είχε προηγηθεί διαβούλευση με τον καγκελάριο. Επιπλέον, ο βουλευτής της CSU Στέφαν Μάιερ δήλωσε στην Tagesspiegel ότι κατανοεί μεν τις ανησυχίες του κ. Μερτς και συμμερίζεται την κριτική του για την σχεδιαζόμενη νέα επίθεση στην Γάζα, αλλά τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι συνάδελφοί του διαφωνούν ότι η διακοπή των παραδόσεων όπλων είναι η σωστή απάντηση.

Χθες ο καγκελάριος υπερασπίστηκε την απόφασή του, κάνοντας λόγο για μια «διαφωνία» με το Ισραήλ και τονίζοντας ότι «μια φιλία θα πρέπει να αντέχει και τη φωνή κριτικής». Η Γερμανία «δεν μπορεί να προμηθεύει όπλα σε μια σύγκρουση η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες θύματα μεταξύ των αμάχων και η αλληλεγγύη με το Ισραήλ δεν σημαίνει ότι εγκρίνουμε κάθε απόφαση που λαμβάνει μια κυβέρνηση και της παρέχουμε υποστήριξη, ακόμη και με στρατιωτική υποστήριξη με τη μορφή όπλων», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς σε συνέντευξή του στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν είχε προηγηθεί διαβούλευση με τους εταίρους του στην κυβέρνηση, ο κ. Μερτς υποστήριξε ότι δεν έλαβε μόνος του την απόφαση, αλλά υπογράμμισε: «στο τέλος της ημέρας, είναι μια απόφαση για την οποία μόνο εγώ πρέπει να αναλάβω την ευθύνη και για την οποία μόνο εγώ είμαι υπεύθυνος - δεν μπορώ να την θέσω όμως και σε δημοκρατική ψηφοφορία».

Όπως αναδεικνύεται σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του περιοδικού Stern, το 74% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της άσκησης μεγαλύτερης πίεσης από το Βερολίνο προς την ισραηλινή κυβέρνηση.

Στήριξη την ίδια ώρα στον κ. Μερτς για την απόφασή του παρείχε η σοσιαλδημοκράτης (SPD) υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας, η οποία σε συνέντευξή της στο ARD έκανε λόγο για «ιδιαίτερα έντονη» κριτική που ασκείται στον καγκελάριο ότι «προδίδει» το Ισραήλ. «Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε το Ισραήλ και να το βοηθούμε, αλλά τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε, ενώ παραδέχθηκε ότι η επικοινωνία στους κόλπους της κυβέρνησης έχει περιθώρια βελτίωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ