Ήπιες πιέσεις με profit taking στην Wall Street ενόψει πληθωρισμού

Ο Dow Jones υποχώρησε 0,47% στις 43.967 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,25% στις 6.373 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,30% στις 21.385 μονάδες

Με το «αριστερό» μπήκε η Wall Street στη Δευτέρα με τους δείκτες να καταγράφουν ελεγχόμενη πτώση μετά το ισχυρό ράλι της περασμένης εβδομάδας και το ρεκόρ του Nasdaq καθώς οι επενδυτές να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, ενώ προετοιμάζονται για κρίσιμες εκθέσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τα επόμενα 24ωρα, εξετάζοντας τις κινήσεις Τραμπ σε χρυσό, Κίνα και Πούτιν.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχώρησε 0,47% στις 43.967 μονάδες, ο S&P 500 απώλεσε 0,25% στις 6.373 μονάδες και ο Nasdaq διολίσθησε 0,30% στις 21.385 μονάδες. Άλλωστε, σε δεύτερη διαδοχική αναβάθμιση της τιμής στόχου της για τον S&P 500 στις 6.600 μονάδες, προχώρησε η Citi. Οι μετρήσεις για τον αμερικανικό πληθωρισμό αυτή την εβδομάδα θα αποδειχθούν καταλύτης για το εάν οι 3 χρηματιστηριακές δείκτες θα διατηρηθούν κοντά στη ζώνη των ιστορικών υψηλών τους.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), ο οποίος πρόκειται να δημοσιευτεί την Τρίτη, και ο δείκτης τιμών παραγωγού (ΡΡΙ) που θα δει το φως της δημοσιότητας την Πέμπτη θα είναι κομβικοί στη διαμόρφωση των προοπτικών για την κατεύθυνση των επιτοκίων, ειδικά για τη συνεδρίαση της Fed στις 17 Σεπτεμβρίου. Οι «θερμότερες» ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόοδο στην περικοπή του κόστους δανεισμού.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι ο ΔΤΚ του Ιουλίου θα δείξει άνοδο 0,2% σε μηνιαία βάση και επιτάχυνση 2,8% ετησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Dow Jones. Ο δομικός ΔΤΚ ή «πυρήνας»- ο οποίος εξαιρεί τις ασταθείς τιμές τροφίμων και ενέργειας - αναμένεται να κλιμακωθεί κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και 3,1% ετησίως, που ισοδυναμεί με «γκάζι» 0,2% και 0,9% αντίστοιχα από τα επίπεδα του Ιουνίου.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό έρχονται πριν από τη συνεδρίαση της Fed στο Τζάκσον Χολ στο Γουαιόμινγκ στις 21-23 Αυγούστου, η οποία θα μπορούσε να καθορίσει τον τόνο για τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Ενώ η αγορά προεξοφλεί με πιθανότητες 87% μία μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, ο Σαμ Στόβαλ της CFRA Research προειδοποίησε ότι οι επενδυτές μπορεί να προτρέχουν.

«Αρχίζω να ανησυχώ λίγο ότι η αγορά θα καταλήξει να απογοητευτεί», επεσήμανε μιλώντας στο CNBC ο επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής της χρηματιστηριακής εταιρείας. «Η Fed θα έχει ένα δίλημμα να αντιμετωπίσει εάν ο πληθωρισμός παραμείνει ασταθής και εάν ο καταναλωτής παραμείνει πρόθυμος να ξοδέψει: πού είναι η ανάγκη να μειωθούν τα επιτόκια;» διερωτήθηκε.

«Η Wall Street πιθανότατα αναστενάζει με ανακούφιση, επειδή είχαμε μια ωραία ανάκαμψη την περασμένη εβδομάδα από την εμπειρία των sell-off που προηγήθηκαν ως αποτέλεσμα της πολύ απογοητευτικής έκθεσης για την απασχόληση», τόνισε ο αναλυτής, ωστόσο, ορισμένοι traders αναρωτιούνται για πόσο ακόμη η αγορά θα αποφεύγει τις παγίδες, δεδομένων των υψηλών αποτιμήσεων, των υποβαθμισμένων μακροοικονομικών προοπτικών και της εικόνα των δασμών, σε ένα παραδοσιακά αδύναμο χρηματιστηριακά μήνα.

Μάλιστα, το 91% των επενδυτών σύμφωνα με έρευνα της BofA θεωρεί υπερτιμημένες τις αμερικανικές μετοχές. «Πιθανότατα θα βρισκόμαστε περισσότερο σε φάση αφομοίωσης παρά σε οτιδήποτε άλλο», εκτίμησε ο Τζέι Γουντς, επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής στην Freedom Capital Markets. «Μπορεί να έχουμε μια μικρή πλευρική δράση σε αυτήν την αγορά, κάτι που δεν είναι κακό» πρόσθεσε, καταλήγοντας πως: «Το πιο σημαντικό είναι τα στοιχεία του ΔΤΚ. Αυτό σίγουρα θα υπαγορεύσει τη νομισματική πολιτική».