Σταθεροποιητικές τάσεις για το πετρέλαιο πριν το τετ α τετ Πούτιν - Τραμπ

Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 0,13%, στα 63,96 δολάρια ενώ το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς ενισχύθηκε 0,06%, στα 66,63 δολάρια το βαρέλι.

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας το πετρέλαιο με τους traders να μετρούν αντίστροφα για τη συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στην Αλάσκα.

Υπό αυτό το πρίσμα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate κέρδισε 0,13%, στα 63,96 δολάρια ενώ το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς ενισχύθηκε 0,06%, στα 66,63 δολάρια το βαρέλι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως θα βρεθεί τετ α τετ με τον Ρώσο ομόλογό του στις 15 Αυγούστου για να διαπραγματευτεί το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο θα πρέπει να παραχωρήσουν εδάφη για να τερματιστεί ο πόλεμος ενώ οι συνομιλίες του με τον Πούτιν θα έχουν ως στόχο να διερευνήσουν τις πιθανότητες μιας ενδεχόμενης συμφωνίας.

«Επομένως, θα μιλήσω με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και θα του πω, "πρέπει να τερματίσεις αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να τον τερματίσεις"», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους, επισημαίνοντας πως ελπίζει σε μια «εποικοδομητική» συζήτηση την Παρασκευή.

«Πιστεύω πως αυτό θα πάει καλά, όμως θα μπορούσε να πάει άσχημα», υπογράμμισε ο Τραμπ, ενώ έκρινε πως είναι «άξιο σεβασμού» εκ μέρους του Ρώσου ομολόγου του το γεγονός ότι θα έρθει για αυτήν τη Σύνοδο σε αμερικανικό έδαφος.