Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Μεγάλη Βόλβη - Η εικόνα στα πύρινα μέτωπα της Αιτωλοακαρνανίας

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Γαλατά - Καλή εικόνα σε Τρελαγκάθα Μεσολογγίου και Βόνιτσα-Σε ύφεση στα Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας.

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Μεγάλη Βόλβη, στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο παραμένουν επίγειες δυνάμεις για να αποτραπεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης. Οι κάτοικοι του Bαϊοχωρίου, επέστρεψαν στα σπίτια τους. Σε ετοιμότητα είχαν τεθεί για απομάκρυνση και όσοι μένουν στη δομή φιλοξενίας, χωρίς να κριθεί αναγκαίο.

Παράλληλα, σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική υπηρεσία, εξακολουθεί να βρίσκεται η πυρκαγιά που καίει στην περιοχή μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας, χωρίς, ωστόσο, να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Ειδικότερα, στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν στη μάχη με τις φλόγες 47 πυροσβέστες με τρία πεζοπόρα τμήματα και 13 οχήματα.

Η φωτιά στην Τρελαγκάθα Μεσολογγίου, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική, έχει καλή εικόνα με τις δυνάμεις να συνεχίζουν να επιχειρούν την πλήρη κατάσβεσή της. Τέλος, βελτιωμένη κατάσταση, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επικρατεί και στη φωτιά που είχε ξεσπάσει μετά το μεσημέρι στην περιοχή της Βόνιτσας, ενώ σε ύφεση είναι οι πυρκαγιές σε Πετράλωνα Μεσσηνίας, Νεμέα Κορινθίας και Σκοτεινή Αργολίδας.