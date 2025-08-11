Πολιτική | Διεθνή

Κάλας: Προετοιμάζουμε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Κάγια Κάλας / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε σήμερα η Κάγια Κάλας.

Η ΕΕ θα ξεκινήσει να προετοιμάζει το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, όπως δήλωσε σήμερα η ύπατη εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας, σύμφωνα με το Reuters.

«Όσο η Ρωσία δεν συμφωνεί σε πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, δεν θα πρέπει να συζητάμε παραχωρήσεις στη Μόσχα», αναφέρει η Κάλας σε δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Η σειρά των βημάτων είναι σημαντική. Πρώτα εκεχειρία χωρίς όρους με ένα ισχυρό σύστημα εποπτείας και θωρακισμένες εγγυήσεις ασφάλειας» σημειώνει, προσθέτοντας ότι «στο μεταξύ, θα εργαστούμε για το 19ο πακέτο κυρώσεων».

«Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ εξέφρασαν σήμερα την υποστήριξή τους για τα βήματα των ΗΠΑ που θα οδηγήσουν σε μια δίκαιη ειρήνη» και προσθέτει: «θέλουμε περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και περισσότερη υποστήριξη για τις δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας και τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ».

«Η διατλαντική ενότητα, η υποστήριξη προς την Ουκρανία και η πίεση στη Ρωσία είναι ο τρόπος με τον οποίο θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και θα αποτρέψουμε μια μελλοντική ρωσική επιθετικότητα στην Ευρώπη», τόνισε.

