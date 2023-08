Ο ουρανός στον Καναδά «βάφτηκε» κόκκινος - Απόκοσμες εικόνες από τις φωτιές

Ένα απόκοσμο τοπίο αντικρίζει κανείς στον βορειοδυτικό Καναδά, καθώς ο ουρανός «βάφτηκε» κυριολεκτικά κόκκινος, ενώ μεγάλες φωτιές σαρώνουν την περιοχή.

Οι κάτοικοι της Γέλοουναϊφ διατάχθηκαν χθες Τετάρτη να απομακρυνθούν κατεπειγόντως από αυτήν ως αύριο Παρασκευή, καθώς η μεγαλύτερη πόλη στα Βορειοδυτικά Εδάφη του Καναδά απειλείται εξαιτίας της εξάπλωσης δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

«Δυστυχώς, η κατάσταση ως προς τις δασικές πυρκαγιές πήρε τροπή προς το χειρότερο (...) δυτικά της Γέλοουναϊφ» και πλέον εγείρεται «αληθινή απειλή» για τους πολίτες, τόνισε ο Σέιν Τόμσον, υπουργός Περιβάλλοντος στα Βορειοδυτικά Εδάφη, διατάσσοντας την εκκένωση της πόλης 20.000 κατοίκων ως αύριο το μεσημέρι.

The sky above the town of Fort Smith in Canada turned a striking shade of red orange as a result of wildfires in the area 👇 pic.twitter.com/IiwKYsXEhs

— Al Jazeera English (@AJEnglish) August 16, 2023