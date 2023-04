Ουκρανικό χτύπημα στη Σεβαστούπολη- Στις φλόγες δεξαμενές καυσίμων

Σύμφωνα με τη Ρωσία πιθανόν το χτύπημα να έγινε με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Δεξαμενή καυσίμων έχει πάρει φωτιά στη Σεβαστούπολη, σημαντικό λιμάνι της χερσονήσου της Κριμαίας, πιθανόν εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της περιοχής, ο Μιχαήλ Ραζβοζάγεφ, μέσω Telegram.

«Δεξαμενή καυσίμων καίγεται (...) Σύμφωνα με προκαταρκτικές αναφορές, οι φλόγες ενδέχεται να οφείλονται σε επίθεση» με UAV, ανέφερε ο κ. Ραζβοζάγεφ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι η πυρκαγιά έχει έκταση 1.000 τετραγωνικών μέτρων.

An early morning Ukrainian drone attack has left an oil tank farm burning in the Russian-held port of Sevastopol. pic.twitter.com/mHT3jloSlw

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 29, 2023