Η ΓΣ του ΟΗΕ καταδίκασε την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία

Την προσάρτηση ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία καταδίκασε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καταδίκασε την Τετάρτη (12/10) τη δήλωση της Ρωσίας ότι προσάρτησε τέσσερις ουκρανικές περιοχές.

Η πρόταση πέρασε με 143 χώρες να ψηφίζουν υπέρ και μόνο 5 κατά. Άλλες 35 χώρες απείχαν από την ψηφοφορία.

BREAKING

The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.

In favour: 143

Against: 5

Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv

— UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022