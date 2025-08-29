Από τη Βουλγαρία και πίσω στην Ελλάδα: Πώς η Multiverse «έχτισε» ένα νέο μοντέλο ψυχαγωγίας

Μια ιδέα εν μέσω lockdown, ένα τραμπολίνο, κι ένα στοίχημα χωρίς Plan B, κάπως έτσι ξεκίνησε η Multiverse, η εταιρεία που φέρνει μια νέα εμπειρία διαδραστικής ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά.

Μια ιδέα εν μέσω lockdown, ένα τραμπολίνο, κι ένα στοίχημα χωρίς Plan B μεταξύ τριών συνεργατών, κάπως έτσι ξεκίνησε η Multiverse, η εταιρεία που φέρνει μια νέα εμπειρία διαδραστικής ψυχαγωγίας στην ελληνική αγορά.

Επιμέλεια: Αφροδίτη Παναγοπούλου

Τι είναι η Multiverse;

Η Multiverse World Greece είναι μια εταιρεία διαδραστικής ψυχαγωγίας και τεχνολογικών λύσεων για events, με έμφαση στο edutainment, τη συνύπαρξη μάθησης και ψυχαγωγίας. Μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες, όπως ο φορητός διαδραστικός προβολέας Mobil (ή Multiverse Wall), η εταιρεία δημιουργεί συμμετοχικές εμπειρίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας για όλες τις ηλικίες — από εταιρικά και brand awareness activations, μέχρι σχολεία και παιδικά πάρτι.

Ο Mobil είναι ο πρώτος φορητός διαδραστικός προτζέκτορας στην Ελλάδα με 3D κάμερες αναγνώρισης κίνησης και τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας πάνω από 50 εκπαιδευτικές εφαρμογές, με δυνατότητα δημιουργίας tailor-made εφαρμογών μέσω της LU community. Συναρμολογείται σε λιγότερο από 15 λεπτά και προσαρμόζεται σε οποιονδήποτε χώρο, κάνοντας την εκδήλωσή σου μοναδική εμπειρία.

Το όραμα της Multiverse είναι να μεταμορφώσει την καθημερινή χρήση των οθονών, από στατικό μέσο σε γέφυρα μάθησης, επικοινωνίας και κίνησης, ενεργοποιώντας την εμπειρία του χρήστη και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες εξέλιξης και σύνδεσης.

Σημείο Εκκίνησης

Το ημερολόγιο έγραφε 7 Οκτωβρίου 2020, εν μέσω ενός ακόμη lockdown λόγω της πανδημίας, όταν ο ιδρυτής της Multiverse World EU, Ιωάννης Αλεξανδράκης, επιστρέφοντας από τις σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακολουθεί μαζί με τον φίλο του Πέτρο ένα βίντεο με ένα στρώμα-τραμπολίνο. Ήταν η στιγμή που πυροδότησε μια σειρά επιχειρηματικών σκέψεων.

«Δεν σκέφτηκα τίποτα άλλο πέρα από το "πάμε να το κάνουμε”», θυμάται χαρακτηριστικά.

Ξεκίνησαν τότε ένα πρώτο εγχείρημα στον χώρο του sports entertainment, το οποίο όμως έπεσε πάνω σε έναν τοίχο, την αβεβαιότητα της αγοράς, τα περιορισμένα events και το γεγονός ότι το κοινό δεν είχε ακόμη εξοικειωθεί με τέτοιου είδους εμπειρίες.

«Θεωρούσα ότι αν στη Βουλγαρία πετύχει, τότε η Multiverse μπορεί να έρθει και στην Ελλάδα και να πάει εξίσου καλά», εξηγεί. Και πράγματι, έτσι έγινε. Το showroom τους, το μεγαλύτερο πάρκο ψυχαγωγίας στα Βαλκάνια, αποτέλεσε το δοκιμαστικό εργαστήριο εφαρμογής, όπου αξιολογήθηκαν τεχνολογίες, εμπειρίες και επιχειρηματικές πρακτικές.

Η επιλογή της Βουλγαρίας δεν ήταν τυχαία: ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, διαθεσιμότητα πόρων και λιγότερα εμπόδια στην ίδρυση νέας επιχείρησης.

«Ήταν το κατάλληλο πεδίο για να πειραματιστούμε και να μάθουμε. Μπήκα στη διαδικασία ακόμα και να μάθω τη γλώσσα για να μπορέσω να δικτυωθώ αποτελεσματικά».

Η Επέκταση στην Ελληνική Αγορά

Με το επιχειρηματικό μοντέλο δοκιμασμένο και λειτουργικό, ήρθε η ώρα της αναγνώρισης, των συνεργασιών και της Ελλάδας. Η Multiverse κάνει σταδιακά την είσοδό της στην ελληνική αγορά.

Στην επέκταση αυτή καθοριστικό ρόλο έπαιξε η συνεργασία του Ιωάννη, δημιουργού της πλατφόρμας, με τον Γιάννη Ψάλτη, επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη με μακρόχρονη εμπειρία στον επιχειρηματικό χώρο και τον Αντώνη Κυριακού, ειδικό στην τεχνολογία και την οργάνωση.

Όταν, λοιπόν, είδαν τη δυναμική του project και την αποφασιστικότητα του Ιωάννη, η έμπνευση ήταν κοινή. Αμέτρητες ώρες brainstorming, στρατηγικού σχεδιασμού και οραματισμού επισφραγίστηκαν με μια χειραψία και την ίδρυση της Multiverse World Greece.

«Βασιστήκαμε 100% στις δικές μας δυνάμεις. Δεν υπήρχε Plan B. Είχαμε πεισμώσει τόσο πολύ πως αυτό το εγχείρημα θα πετύχει, που εστιάσαμε μόνο στο πώς θα τα καταφέρουμε», αναφέρει με σαφήνεια.

Η ομάδα πίσω από την ιδέα

Στη Multiverse, η δύναμη βρίσκεται στους ανθρώπους της: Τρεις διαφορετικές διαδρομές, ένα κοινό όραμα.

Ο Ιωάννης με σπουδές στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, ανέλαβε την επικοινωνία και την εξωστρέφεια της εταιρείας. Μεταφέρει το όραμα της Multiverse, αναπτύσσει σχέσεις προς και δημιουργεί ευκαιρίες.

Ο Γιάννης με βαθιά εμπειρία στον επιχειρηματικό χώρο και επαφές σε όλη την Ελλάδα, φροντίζει ώστε κάθε συνεργασία να είναι στοχευμένη και αποδοτική. Είναι ο συνδετικός κρίκος της εταιρείας με την αγορά.

Ο Αντώνης με τεχνολογικό υπόβαθρο και εμπειρία στον κόσμο της πληροφορικής, έχει αναλάβει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης. Είναι το μυαλό πίσω από την τεχνολογία και τη στρατηγική υλοποίηση.

Στρατηγικά, το μοντέλο της Multiverse ενσωματώνει τεχνολογία, διαδραστικότητα και tailor-made εμπειρίες ψυχαγωγίας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε εκδήλωσης ή εταιρικής διοργάνωσης.

Η σημασία της ψυχολογίας στην επιχειρηματικότητα

Η εμπειρία της ίδρυσης και λειτουργίας της Multiverse έφερε πολύτιμα μαθήματα - όχι μόνο επιχειρηματικά, αλλά και ψυχολογικά.

«Όταν όλα κυλούν ομαλά, κυριεύεσαι από ενθουσιασμό. Όταν κάτι πάει στραβά, κατακλύζεσαι από αρνητικές σκέψεις. Εκεί χρειάζεται πείσμα, καθαρό μυαλό αλλά και μια ομάδα στην οποία πιστεύει ο ένας στον άλλον», επισημαίνει.

Όπως παραδέχονται και τα τρία μέλη της ομάδας, υπήρξαν μέρες ανασφάλειας, αμφιβολιών και ερωτημάτων για το αν το κοινό απλώς εντυπωσιάζεται από το «καινούργιο». Παρ’ όλα αυτά, η επιμονή τους να βρίσκονται διαρκώς μπροστά από τον κόσμο και να δείχνουν τι μπορεί να προσφέρει η Multiverse World Greece, λειτούργησε καταλυτικά.

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους της Multiverse για το μέλλον είναι η ένταξη των διαδραστικών προτζέκτορων και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ομάδα πίσω από την εταιρεία βλέπει την τεχνολογία όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη μαθησιακή εμπειρία και να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα σώμα και νου.

«Θέλουμε να προσφέρουμε στα παιδιά έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης, που να τα κρατά πνευματικά σε εγρήγορση και σωματικά ενεργά. Η αλληλεπίδραση, η κίνηση και η συμμετοχή τα κάνουν να μαθαίνουν χωρίς να το αντιλαμβάνονται ως υποχρέωση», εξηγεί ο ιδρυτής της εταιρείας, Ιωάννης. Μέσω εφαρμογών εκπαιδευτικού περιεχομένου, τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία, τρέχουν, κινούνται, συνεργάζονται σε ένα περιβάλλον που μοιάζει περισσότερο με παιχνίδι παρά με παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας.

Το όραμα της Multiverse World Greece είναι να φέρει αυτό το μοντέλο σε σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα και παιδικά κέντρα, προσφέροντας στους εκπαιδευτικούς ένα νέο μέσο μετάδοσης της γνώσης και στους μαθητές μια εμπειρία που συνδυάζει την τεχνολογία με τη δημιουργικότητα και τη σωματική έκφραση.

Το πείσμα ως επιχειρηματικό καύσιμο

Η ιστορία της Multiverse δεν είναι απλώς ένα case study καινοτομίας στον χώρο της ψυχαγωγίας. Είναι ένα παράδειγμα για το πώς μια ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε επιχειρηματικό εγχείρημα με διεθνή προοπτική, όταν συνοδεύεται από επιμονή, στρατηγική και προσαρμοστικότητα.

Με εργαλείο την τεχνολογία και σύμμαχο την πίστη στο project η ομάδα της Multiverse World Greece, απέδειξαν πως το momentum, η επιμονή και η ευφυής στόχευση μπορούν να μετατρέψουν μια ιδέα του lockdown σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ταξιδεύει, εξελίσσεται και κερδίζει κοινό , από τη Βουλγαρία μέχρι την ελληνική αγορά και σύντομα, ενδεχομένως, ακόμα πιο μακριά.

Multiverse World | www.multiverse-world.gr