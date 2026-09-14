Οι ΗΠΑ μπλοκάρουν τη συμμετοχή Ιράν στη σύνοδο του ΔΟΑΕ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τη συμμετοχή του επικεφαλής του οργανισμού πυρηνικής ενέργειας του Ιράν σε σύνοδο του οργανισμού του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε μια εξαίρεση από την επαναφορά σε ισχύ ("snapback" στα αγγλικά) των κυρώσεων του ΟΗΕ, προκαλώντας σήμερα διαμαρτυρίες από την Τεχεράνη .

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπλόκαραν τη συμμετοχή του επικεφαλής του οργανισμού πυρηνικής ενέργειας του Ιράν σε σύνοδο του οργανισμού του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα στη Βιέννη, εκφράζοντας την αντίθεσή τους σε μια εξαίρεση από την επαναφορά σε ισχύ ("snapback" στα αγγλικά) των κυρώσεων του ΟΗΕ, προκαλώντας σήμερα διαμαρτυρίες από την Τεχεράνη .

Ο επικεφαλής του ιρανικού οργανισμού ατομικής ενέργειας Μοχαμάντ Εσλαμί επρόκειτο να συμμετάσχει και να μιλήσει στην ετήσια γενική συνέλευση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ -- IAEA) που πραγματοποιείται αυτή την εβδομάδα και η οποία ξεκίνησε σήμερα. Κατά την έναρξή της, ωστόσο, το Ιράν είπε πως η Αυστρία ανέστειλε τη βίζα του Εσλαμί ενώ αρχικά του είχε χορηγήσει θεώρηση εισόδου.

«Η ακύρωση και η λεγόμενη νομική αιτιολόγηση που προβλήθηκε για αυτό είναι μια ισχυρή ένδειξη μιας πολιτικής πράξης και προχωρημένης επίσημης πολιτικοποίησης αυτού του οργανισμού», δήλωσε στη συνέλευση ο Ιρανός πρεσβευτής στον ΔΟΑΕ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ είπε πως οι ΗΠΑ άσκησαν πίεση στην Αυστρία προκειμένου να προχωρήσει στην κίνηση αυτή, ενώ το Ιράν και η Ρωσία είπαν ότι αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να εμποδιστούν οι Ιρανοί αξιωματούχοι από το να εξασφαλίσουν βίζα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι ΗΠΑ είπαν πως εναντιώθηκαν σε μια εξαίρεση που θα επέτρεπε στον Εσλαμί να ταξιδέψει παρά την επαναφορά των κυρώσεων βάσει του λεγόμενου μηχανισμού "snapback" στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Εσλαμί είναι μεταξύ εκείνων οι οποίοι στοχοθετήθηκαν από τις κυρώσεις που ήρθησαν βάσει μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε το 2015 ανάμεσα στο Ιράν, μεγάλες δυνάμεις και τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η συμφωνία άρχισε να ξηλώνεται όταν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ το 2018 και οι δυτικές δυνάμεις ενεργοποίησαν τον μηχανισμό "snapback" πέρυσι προκειμένου επαναφέρουν τις κυρώσεις αυτές.

Το Ιράν και σύμμαχοί του, περιλαμβανομένης της Ρωσίας, δεν αναγνωρίζουν τις επαναφερθείσες κυρώσεις. Η Αυστρία δήλωσε ότι είχε ζητήσει εξαίρεση για τον Εσλαμί.

«Η Αυστρία, αν και είναι μόνο το κράτος-οικοδεσπότης, υπέβαλε αίτημα για εξαίρεση από την απαγόρευση ταξιδιών στον επιτροπή κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία απορρίφθηκε», είπε στη συνέλευση ο πρεσβευτής Κρίστιαν ΄Έμπνερ.

«Κατά συνέπεια, η Αυστρία ήταν υποχρεωμένη να αρνηθεί την είσοδο στο έδαφός της σε ένα μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας», είπε.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ Πρέστον Γουέλς Γκρίφιθ Γ’ είπε πως η χώρα του είχε εναντιωθεί στη Νέα Υόρκη στο να δοθεί εξαίρεση, και αυτός είναι ο λόγος που το αίτημα απορρίφθηκε.

«Οι ΗΠΑ αντιτέθηκαν στο αίτημα εξαίρεσης, το οποίο με βάση τους κανόνες της επιτροπής κυρώσεων του ΟΗΕ είχε αποτέλεσμα το Συμβούλιο Ασφαλείας να αρνηθεί το αίτημα», είπε.

«Η συμμετοχή του (τού Εσλαμί) θα είχε ως μοναδικό αποτέλεσμα το Ιράν να εκμεταλλευθεί τις διαδικασίες του ΔΟΑΕ ως ένα βήμα για προπαγάνδα αποφεύγοντας ουσιαστική συνεργασία, υπονομεύοντας την αξιοπιστία του ίδιου του σώματος που είναι επιφορτισμένο με την επαλήθευση των πυρηνικών δεσμεύσεών του», είπε, αναφερόμενος σε μία αντιπαράθεση σχετικά με τους επιθεωρητές του ΔΟΑΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ