Τραμπ: Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν να μην πλήττουν τους ενεργειακούς στόχους ο ένας του άλλου.

«Η Ουκρανία συμφώνησε να μην πλήττει ρωσικούς ενεργειακούς στόχους. Η Ρωσία συμφώνησε να κάνει το ίδιο!» έγραψε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι πιστεύει πως η αύξηση στις τιμές του ντίζελ προκλήθηκε από το πόλεμο στην Ουκρανία και όχι από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ρωσία και Ουκρανία δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια εάν έχουν καταλήξει σε τέτοια συμφωνία. Προηγούμενες προσπάθειες για τη μεσολάβηση μιας εκεχειρίας που να καλύπτει ενεργειακούς στόχους δεν έχουν αποδειχθεί βιώσιμες, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα σήμερα ότι είχε προειδοποιήσει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει να στοχεύει τα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, λέγοντας ότι «προκαλεί έλλειψη ντίζελ».

Οι μέσες τιμές ντίζελ αυξήθηκαν πάνω από 6 δολάρια για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, λόγω των ελλείψεων εφοδιασμού που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στο Ιράν, καθώς και από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας.

Ενώ η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας ντίζελ στον κόσμο, σύμφωνα με την εταιρεία ενεργειακής ανάλυσης Vortexa Ltd., η Μέση Ανατολή είναι σημαντικά μεγαλύτερος εξαγωγέας του καυσίμου σε καθαρή μορφή από τη Ρωσία.

Οι πιθανές οικονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες. Ενώ οι περισσότεροι Αμερικανοί οδηγοί επικεντρώνονται ιδιαίτερα στο κόστος της αμόλυβδης βενζίνης, το οποίο έχει επίσης αυξηθεί κατά 54% από το χαμηλό του Ιανουαρίου, το πετρελαίο κίνησης αποτελεί βασική πηγή ενέργειας για φορτηγά μεγάλων αποστάσεων, εμπορευματικά τρένα και γεωργικό εξοπλισμό.