Εβδομάδα-«φωτιά» στο Χρηματιστήριο: Διπλή αναβάθμιση, παράγωγα και αξιολογήσεις

Οι αναβαθμίσεις από FTSE Russell και STOXX, η λήξη στα παράγωγα και οι αποφάσεις Moody’s και Scope συμπίπτουν την Παρασκευή. Στο επίκεντρο νωρίτερα η Fed και ένα πυκνό πρόγραμμα εταιρικών αποτελεσμάτων.

Μία από τις πιο πυκνές εβδομάδες της χρονιάς αρχίζει για το Χρηματιστήριο Αθηνών. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει σειρά ανακοινώσεων εταιρικών αποτελεσμάτων, την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια και, βεβαίως, μία Παρασκευή στην οποία συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των εγχώριων καταλυτών.

Στις 18 Σεπτεμβρίου λήγει η τριμηνιαία σειρά στην αγορά παραγώγων και πραγματοποιούνται οι αναδιαρθρώσεις χαρτοφυλακίων που συνδέονται με την αναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς από τη FTSE Russell και τη STOXX. Μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι δύο προγραμματισμένες αξιολογήσεις του ελληνικού αξιόχρεου, από τη Moody’s και τη Scope Ratings.

Η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας αναμένεται, επομένως, να συνοδευτεί από ιδιαίτερα υψηλό τζίρο και αυξημένες διακυμάνσεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η αξία των συναλλαγών θα μπορούσε να ξεπεράσει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ. Μεγάλο μέρος της δραστηριότητας αναμένεται να συγκεντρωθεί στη δημοπρασία κλεισίματος της Παρασκευής, όταν θα εκτελεστούν οι εντολές των κεφαλαίων που παρακολουθούν παθητικά τους διεθνείς δείκτες.

Η διπλή αναβάθμιση του ΧΑ

Στο τέλος της εβδομάδας η Ελλάδα περνά από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών σε εκείνη των ανεπτυγμένων. Η αλλαγή τίθεται σε ισχύ από το άνοιγμα της Δευτέρας 21 Σεπτεμβρίου, γεγονός που σημαίνει ότι οι σχετικές προσαρμογές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί με βάση τις τιμές κλεισίματος της Παρασκευής. Η ταυτόχρονη αναταξινόμηση από FTSE Russell και STOXX ενεργοποιεί σημαντικές προσαρμογές στα χαρτοφυλάκια των κεφαλαίων που παρακολουθούν παθητικά τους αντίστοιχους δείκτες.

Στην περίπτωση του FTSE Russell, η αλλαγή της ταξινόμησης μεταφέρει την Ελλάδα από το σύμπαν των προηγμένων αναδυόμενων αγορών σε εκείνο των ανεπτυγμένων. Στον FTSE Developed Europe Mid Cap εντάσσονται οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Cenergy, Viohalco, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn. Παράλληλα, περισσότερες ελληνικές εταιρείες τοποθετούνται στην κατηγορία των μικρότερων κεφαλαιοποιήσεων του νέου ανεπτυγμένου ευρωπαϊκού χαρτοφυλακίου.

Η αναδιάρθρωση του STOXX έχει διαφορετική σύνθεση. Εννέα ελληνικές μετοχές εισέρχονται στον STOXX Europe 600 και στον ευρύτερο EURO STOXX: Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, ΔΕΗ, Metlen, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Jumbo. Ο STOXX Europe 600 αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία αναφοράς για τις ευρωπαϊκές μετοχές και χρησιμοποιείται ως βάση για ETFs, παράγωγα και άλλα επενδυτικά προϊόντα.

Οι τελικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη στάθμιση κάθε τίτλου, το ύψος των κεφαλαίων που αναπαράγουν τον αντίστοιχο δείκτη και, κυρίως, από την εμπορευσιμότητα της κάθε μετοχής. Το αποτέλεσμα ανά μετοχή θα είναι πιθανότατα λιγότερο εντυπωσιακό από τις συνολικές ακαθάριστες συναλλαγές που θα εμφανιστούν στο ταμπλό. Tο καθαρό αποτέλεσμα δεν μπορεί να υπολογιστεί μόνο από τις εισροές, καθώς την ίδια στιγμή θα πραγματοποιούνται πωλήσεις, αλλαγές σταθμίσεων και άλλες τεχνικές προσαρμογές. Όμως, ακόμη και αν οι εντολές αγοράς και πώλησης αλληλοεξουδετερωθούν σε κάποιο βαθμό, ο συνολικός τζίρος αναμένεται να ανέλθει σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα.

Πάντως, οι μεταβολές τιμών στη συνεδρίαση της Παρασκευής θα χρειαστούν προσεκτική ανάγνωση. Η λήξη των παραγώγων και οι εντολές των διεθνών δεικτών μπορούν να κινήσουν προσωρινά μετοχές και δείκτες χωρίς να αποτυπώνουν μία νέα, διατηρήσιμη τάση. Καθαρότερη εικόνα για το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης πιθανότατα θα διαμορφωθεί στις συνεδριάσεις που θα ακολουθήσουν. Σε ό,τι αφορά τους ενεργούς διαχειριστές, αυτοί δεν είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις μεταβολές των δεικτών και μπορούν να επιλέξουν τον χρόνο, το ύψος και τη σύνθεση της έκθεσής τους στην Ελλάδα.

Λήξη παραγώγων

Στην ίδια συνεδρίαση, την Παρασκευή, λήγει η σειρά Σεπτεμβρίου στην αγορά παραγώγων. Οι επενδυτές θα κλείσουν ή θα μετακυλίσουν θέσεις σε συμβόλαια και δικαιώματα, δημιουργώντας πρόσθετες ανάγκες αντιστάθμισης στην υποκείμενη αγορά.

Βεβαίως, η επίδραση της λήξης δεν περιορίζεται στην Παρασκευή. Η μετακύλιση των θέσεων προς τις επόμενες σειρές πραγματοποιείται σταδιακά, επηρεάζοντας τους όγκους και τη συμπεριφορά κυρίως των τραπεζών και των υπόλοιπων μετοχών υψηλής στάθμισης.

Η ταυτόχρονη λήξη των παραγώγων και η εκτέλεση των εντολών από FTSE Russell και STOXX δυσκολεύουν την ανάγνωση της αγοράς. Απότομες κινήσεις ή μεγάλοι όγκοι σε επιμέρους μετοχές μπορεί να οφείλονται σε τεχνικές προσαρμογές και δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη με τα θεμελιώδη μεγέθη των εισηγμένων.

Διπλό τεστ Moody's και Scope

Μετά το κλείσιμο της Παρασκευής αναμένονται επίσης οι ετυμηγορίες των Moody’s και Scope για το ελληνικό αξιόχρεο. Η Moody’s διατηρεί την Ελλάδα στο Baa3 με σταθερές προοπτικές, ακριβώς στο κατώφλι της επενδυτικής βαθμίδας. Η Scope αξιολογεί τη χώρα με BBB και θετικές προοπτικές, μία βαθμίδα υψηλότερα από το ελάχιστο όριο της επενδυτικής κατηγορίας.

Οι θετικές προοπτικές της Scope διατηρούν ανοικτό ένα ενδεχόμενο αναβάθμισης σε BBB+, χωρίς βεβαίως μία τέτοια απόφαση να θεωρείται δεδομένη. Για τη Moody’s, το σταθερό outlook περιορίζει τις πιθανότητες άμεσης αναβάθμισης, αφήνει όμως περιθώριο για μεταβολή των προοπτικών ή για ισχυρότερη διατύπωση σχετικά με την πορεία του χρέους και των δημόσιων οικονομικών.

Υπενθυμίζεται ότι η DBRS είχε προηγηθεί στις 4 Σεπτεμβρίου, διατηρώντας την αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB και αναβαθμίζοντας τις προοπτικές σε θετικές, γεγονός που ενισχύει το ενδιαφέρον για το εάν κάποιος από τους δύο οίκους θα κάνει το επόμενο βήμα.

Στο επίκεντρο των αξιολογήσεων βρίσκονται η ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, οι επενδύσεις και η περαιτέρω εξυγίανση των τραπεζών. Στην άλλη πλευρά βρίσκονται το εξωτερικό έλλειμμα, οι επιπτώσεις από την ενεργειακή κρίση και η αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027.

Εταιρικά αποτελέσματα

Πριν από την Παρασκευή, η αγορά θα έχει να αποτιμήσει μία πυκνή σειρά εταιρικών ανακοινώσεων για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η αρχή γίνεται τη Δευτέρα με την Aegean μετά το κλείσιμο, ενώ την Τρίτη ανακοινώνουν η Performance Technologies και η Premia Properties πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και οι Qualco και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μετά το κλείσιμο. Την Τετάρτη ακολουθεί η Lamda Development, την Πέμπτη η Profile και την Παρασκευή η Ελλάκτωρ, όλες μετά το τέλος της συνεδρίασης.

Το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί όχι μόνο στις επιδόσεις του εξαμήνου αλλά και στις προβλέψεις των διοικήσεων για το υπόλοιπο έτος, στις ταμειακές ροές, στον δανεισμό και στην εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων.

Στην Aegean, η αγορά θα αναζητήσει ενδείξεις για την πορεία της ζήτησης, το κόστος καυσίμων και την επίδραση των γεωπολιτικών εξελίξεων. Στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα βρεθούν στο επίκεντρο η συνεισφορά των παραχωρήσεων και η εξέλιξη των μεγάλων έργων, ενώ στη Lamda Development το ενδιαφέρον θα στραφεί στην πρόοδο του Ελληνικού, στις πωλήσεις ακινήτων και στις κεφαλαιακές ανάγκες του έργου.

Τα «κλειδιά» στη Fed

Στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ για τα επιτόκια. Η διήμερη συνεδρίαση ολοκληρώνεται την Τετάρτη και θα συνοδεύεται από νέες οικονομικές προβλέψεις, σε μία περίοδο κατά την οποία το πετρέλαιο κινείται πάνω από τα 100 δολάρια, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων ανεβαίνουν.

Η απόφαση αποκτά μεγαλύτερη σημασία μετά τη νέα αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ, η οποία έφερε το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,5%. Για τις διεθνείς αγορές δεν έχει σημασία μόνο εάν η Fed θα μεταβάλει τα επιτόκια, αλλά και τι θα δείξουν οι προβλέψεις της και όποιο guidance δοθεί για τις επόμενες συνεδριάσεις - επηρεάζοντας τη διάθεση ανάληψης κινδύνου στις διεθνείς αγορές, λίγο πριν από το ελληνικό rebalancing.

Το κύριο γεγονός της εβδομάδας για το Χρηματιστήριο της Αθήνας παραμένει, ωστόσο, η διπλή αναβάθμιση από FTSE Russell και STOXX. Η Παρασκευή θα αποτελέσει το μεγαλύτερο τεστ για τη ρευστότητα του ΧΑ εδώ και χρόνια, καθώς η ελληνική αγορά θα πρέπει να απορροφήσει ταυτόχρονα τις αλλαγές δύο μεγάλων διεθνών παρόχων δεικτών. Το ζητούμενο είναι εάν η μετάβαση στο ανεπτυγμένο σύμπαν θα διευρύνει σε πιο σταθερή βάση το επενδυτικό ενδιαφέρον.