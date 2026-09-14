Airbnb: Φοροσαφάρι για κρυφά εισοδήματα - Νέος γύρος διασταυρώσεων

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο. Τι ελέγχει η ΑΑΔΕ. Οι «καμπάνες» για αδήλωτα εισοδήματα και ακίνητα χωρίς ΑΜΑ.

Στο στόχαστρο του φοροελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025, με την ΑΑΔΕ να ετοιμάζει νέο γύρο διασταυρώσεων ο οποίος θα «τρέξει» στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Στο επίκεντρο θα βρεθούν ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb με στόχο τον εντοπισμό αποκλίσεων στα ποσά που καταγράφηκαν στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία.

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με βάση τα δεδομένα που έχουν αποστείλει οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. Τα στοιχεία θα αντιπαραβληθούν με τις Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής που έχουν υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, αλλά και με τα ποσά που εμφανίστηκαν στις φορολογικές δηλώσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2025 υποβλήθηκαν 2.466.075 Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής, με τα δηλωθέντα μισθώματα να φθάνουν τα 973,712 εκατ. ευρώ, από 888,851 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 10%.

Οι «καμπάνες»

Οι διασταυρώσεις δεν περιορίζονται στον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης περιπτώσεις μη υποβολής ή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, εκπρόθεσμων δηλώσεων, καθώς και ακινήτων που δεν έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής με τους παραβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με «καμπάνες».

Ειδικότερα:

- Μη υποβολή ή ανακριβής Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής: Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα. Για εκπρόθεσμη δήλωση προβλέπεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον διαχειριστή και, εφόσον δεν προκύπτει ότι αυτός είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, βαρύνουν τον κύριο ή τον επικαρπωτή του ακινήτου.

- Μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής: Το πρόστιμο ανά έτος ανέρχεται στο 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους κατά το οποίο διαπράττεται η παράβαση και δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής προστίμου, το ποσό διπλασιάζεται, ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβαση τετραπλασιάζεται.

Διασταυρώσεις

Από τις διασταυρώσεις που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ το 2025 εντοπίστηκαν 24.383 μοναδικοί ΑΦΜ φυσικών προσώπων με αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις, χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα. Η διασταύρωση κάλυψε τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 και πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση δεδομένων από Airbnb, Booking.com και VRBO.

Για διαφορές δηλωθέντος εισοδήματος άνω των 500 ευρώ εντοπίστηκαν 6.222 ΑΦΜ για το 2020, 10.724 για το 2021 και 17.525 για το 2022, με τους φορολογουμένους να καλούνται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο αριθμός των 24.383 αφορά μοναδικούς ΑΦΜ, καθώς ο ίδιος φορολογούμενος μπορεί να εμφανίζεται σε περισσότερα από ένα έτη.

Παράλληλα, στο δίχτυ των ελέγχων πιάστηκαν 1.545 φυσικά πρόσωπα τα οποία είχαν αποκτήσει εισόδημα από τρία ή περισσότερα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης το 2024 ή απέκτησαν τρίτο ενεργό Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) από το 2024 και μετά.

Από αυτά, 1.017 δεν είχαν προχωρήσει σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας και 528 δεν είχαν δηλώσει τους προβλεπόμενους ΚΑΔ για βραχυχρόνια μίσθωση. Ακόμη, 12.145 ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης εντοπίστηκαν χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου ή με μη έγκυρο ΑΜΑ και αποσύρθηκαν από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO.