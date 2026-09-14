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Λευκός Οίκος: Ποιοι θα κάνουν τα briefing μετά την αποχώρηση της Λέβιτ

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Λευκός Οίκος: Ποιοι θα κάνουν τα briefing μετά την αποχώρηση της Λέβιτ
Καρολάιν Λέβιτ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Η θέση της εκπροσώπου είναι κενή από τα τέλη Αυγούστου, όταν η κ. Λέβιτ, 28 ετών, παραιτήθηκε για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά της.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Κυριακή πως δεν πρόκειται να καλύψει άμεσα το κενό στη θέση του/της εκπρόσωπου του Λευκού Οίκου --του/της Press Secretary, που άφησε η αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ξέρετε τι θα κάνουμε για λίγο; Θα βάζουμε υπουργούς» να παραχωρούν τις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου στην έδρα της προεδρίας στην Ουάσιγκτον, είπε ο μεγιστάνας απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους προτού αναχωρήσει για τις ΗΠΑ από το αεροδρόμιο της Σάνον, στην Ιρλανδία.

Υπενθύμισε ότι ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα «μπρίφινγκ» αυτά, στην πασίγνωστη αίθουσα Τύπου με μπλε χρωματισμούς, ενώ αναφέρθηκε επίσης στον υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Πάντως «θα καταλήξω να επιλέξω κάποιον», συμπλήρωσε, διαβεβαιώνοντας ότι του έχουν υποβληθεί πάμπολλες υποψηφιότητες.

Η θέση της εκπροσώπου είναι κενή από τα τέλη Αυγούστου, όταν η κ. Λέβιτ, 28 ετών, παραιτήθηκε για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στα μικρά παιδιά της.

Η σεναριολογία δίνει και παίρνει στην Ουάσιγκτον για την αντικατάσταση της απόλυτα πιστής εκπροσώπου του προέδρου Τραμπ, που ήταν το νεότερο πρόσωπο που ανέλαβε τη θέση στην ιστορία.

Ο ή η εκπρόσωπος της προεδρίας έχει αποστολή να ενημερώνει τον Τύπο και γενικά να υπερασπίζεται τις αποφάσεις του προέδρου.

Η θητεία της κ. Λέβιτ χαρακτηρίστηκε από εξαιρετικά τεταμένες σχέσεις με δημοσιογράφους, αντεγκλήσεις, συνήθως μπροστά στις κάμερες, και τις επιθέσεις που εξαπέλυε από καθέδρας.

Κι επίσης από το ότι άνοιξε τις πύλες του Λευκού Οίκου σε influencers, παρουσιαστές, ευρύτερα «δημιουργούς περιεχομένου», ευθυγραμμισμένους με την ιδεολογία MAGA του κ. Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Λευκός Οίκος
Ντόναλντ Τραμπ
Μέσα Ενημέρωσης (Τύπος)
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