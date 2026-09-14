Φλερτάρει με πτώχευση και «λουκέτο» το Κέντρο Κένεντι

Μέλη του ΔΣ προειδοποιούν ότι «μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να καταβάλλει τη μισθοδοσία ή να πληρώνει συμβάσεις τακτικής συντήρησης».

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Κέντρου Κένεντι της Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι ο ιστορικός αμερικανικός θεσμός, στον οποίο έχει εγκαταστήσει δικούς του ανθρώπους ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ίσως κηρύξει πτώχευση και κλείσει τις πόρτες του βασικού κτιρίου του ακόμη και από αύριο Τρίτη, αναφέρει άρθρο της Washington Post το οποίο δημοσιεύτηκε στην ψηφιακή της έκδοση χθες Κυριακή.

Σύμφωνα με πακέτο εγγράφων που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας, το διοικητικό συμβούλιο του Κέντρου Κένεντι αναμένεται να ψηφίσει αύριο Τρίτη για το ενδεχόμενο κλείσιμο του κυριότερου κτιρίου του, αίθουσας παραστατικών τεχνών στην Ουάσιγκτον, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών και απαραίτητων εργασιών επισκευής και αποκατάστασης. Μέλη του ΔΣ προειδοποιούν ότι «μπορεί να μην είναι πλέον σε θέση να καταβάλλει τη μισθοδοσία ή να πληρώνει συμβάσεις τακτικής συντήρησης».

Το διοικητικό συμβούλιο είχε ψηφίσει τον Μάρτιο το κλείσιμο του για δυο χρόνια, προκειμένου να γίνουν εργασίες επισκευής. Ο κ. Τραμπ, ο οποίος στην αρχή της δεύτερης θητείας του τοποθέτησε συνεργάτες ή ανθρώπους του περιβάλλοντος του στο ΔΣ του θεσμού, έβαλε τον Δεκέμβριο το όνομά του μπροστά από εκείνο του δημοκρατικού προκατόχου του, μετονόμασε τον θεσμό σε κέντρο «Τραμπ Κένεντι», αλλά η αλλαγή αυτή αναιρέθηκε με απόφαση της δικαιοσύνης.

Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει, σύμφωνα με τον φάκελο που συμβουλεύτηκε η εφημερίδα, το ότι το να υποστηριχτεί δημόσια ο πρόεδρος θα μπορούσε να φέρει χρηματοδοτήσεις και να αποτρέψει το κλείσιμο του θεσμού. Τα μέλη του ΔΣ καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δέκα κείμενα που θα μπορούσαν να τοποθετηθούν στην πρόσοψη «υπό το όνομά του» και να ευχαριστούν τον νυν ένοικο του Λευκού Οίκου για τις εργασίες ανακαίνισης, πάντα κατά την Post.

Διάφοροι καλλιτέχνες ακύρωσαν συναυλίες ή παραστάσεις στην αίθουσα αυτή, αφού πήρε τον έλεγχό της ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ΜΜΕ, οι πωλήσεις εισιτηρίων του Κέντρου Κένεντι έχουν υποχωρήσει σε χαμηλό από την πανδημία του κορονοϊού. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το κέντρο αναμένεται να εισπράξει περίπου 124 εκατ. δολάρια από τα 220 εκατ. που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό του για φέτος, κάτι που δημιουργεί «κενό περίπου 23 εκατ. ακόμη και έπειτα από μεγάλες μειώσεις δαπανών».

Το κτίριο υπέστη ζημιές εξαιτίας καταιγίδας στις αρχές του μήνα, όταν «μέρος του ταβανιού (...) αποκολλήθηκε», σημειώνει η εφημερίδα. Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο, το κέντρο αρνήθηκε να σχολιάσει, παραπέμποντας σε δηλώσεις της εκπροσώπου του Ρόμα Νταράβι την 4η Σεπτεμβρίου, η οποία είχε στηλιτεύσει «δεκαετίες αμέλειας και αναβολών» απαραίτητων εργασιών από «την προηγούμενη διεύθυνση». «Το να προστεθεί το όνομα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο κτίριο θα προσέλκυε νέους δωρητές», εκτιμούσε εξάλλου το κέντρο σε πρόσφατο σημείωμά του για οικονομικές αποφάσεις του.

Το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι είναι διαστημοδρόμιο, (αγγλ. spaceport), δηλαδή σταθμός εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων της NASA στο νησί Μέριτ στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ