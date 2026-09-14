Άλμα κερδών για την Ποτοποιία Βαρβαγιάννη - Η επόμενη μέρα

Ισχυρή άνοδος κερδοφορίας και αμετάβλητος κύκλος εργασιών για την ιστορική ποτοποιία από το Πλωμάρι της Λέσβου.

Στη διατήρηση της θέσης της στην αγορά και την αύξηση των πωλήσεών της προσβλέπει για το 2026 και τα επόμενα χρόνια η ιστορική ποτοποιία Βαρβαγιάννη από το Πλωμάρι της Λέσβου, που από το μακρινό 1860 παράγει το κυριότερο εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής ποτοποιίας, το ούζο.

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2025 η Ποτοποιία Ι. Βαρβαγιάννης ανήλθε στα 3,69 εκατ. ευρώ, από 3,67 εκατ. ευρώ στη χρήση 2024, καταγράφοντας μικρή αύξηση 0,6%.

Διακοπή συνεργασίας με την ΚΑΕ

Σύμφωνα με τη διοίκηση, η πολύ μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται εν μέρει στη διακοπή της συνεργασίας της εταιρείας με την Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών ΑΕ διότι, όπως αναφέρεται, «οι τιμές πώλησης ήταν πολύ χαμηλές και σε κάποια προϊόντα κάτω του κόστους».

Το κόστος πωλήσεων μειώθηκε λόγω αύξησης της παραγωγής, υποχωρώντας στα επίπεδα των 1,94 εκατ. ευρώ από 2,20 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση.

Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν ελαφρώς ενώ, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν λόγω των προωθητικών ενεργειών στις οποίες προέβη η εταιρεία.

Συγκεκριμένα, τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν στα 871,6 χιλ. ευρώ έναντι 777,5 χιλ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ τα έξοδα διοίκησης υποχώρησαν στα επίπεδα των 494,1 χιλ. ευρώ από 506,2 χιλ. ευρώ στη χρήση 2024.

Ισχυρή άνοδος πωλήσεων

Θετική ήταν η εικόνα σε επίπεδο κερδοφορίας. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν το 2025 σε 429 χιλ. ευρώ, από 212 χιλ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν σημαντικά στα επίπεδα των 332,8 χιλ. ευρώ, από 162,7 χιλ. ευρώ στη χρήση 2024.

«Τα κέρδη που πραγματοποιήθηκαν το έτος αυτό κρίνονται ικανοποιητικά και το αντίστοιχο ποσό μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των αποθεματικών, μεταφέρθηκε στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Μια παράδοση που μετρά 166 χρόνια…

Έχουν περάσει 166 ολόκληρα χρόνια από το μακρινό 1860, τότε που ο 55χρονος τότε Ευστάθιος Βαρβαγιάννης, γεννημένος το 1805 στις Κυκλάδες, αποφάσισε να εγκαταλείψει την Οδησσό στην οποία είχε μετοικήσει και να εγκατασταθεί μόνιμα στο Πλωμάρι της Λέσβου, ιδρύοντας την Ποτοποιΐα Βαρβαγιάννη. Μαζί του η σύζυγός του και ο 33χρονος γιος του Ιωάννης.

Ο Ευστάθιος Βαρβαγιάννης μαζί του έφερε την τέχνη της απόσταξης αλλά και τον πρώτο αποστακτήρα, αγορασμένο από την Κωνσταντινούπολη, ως θεμέλιο λίθο της νέας του επιχείρησης. Η ποτοποιία έκανε τα πρώτα της βήματα και το ούζο της οικογένειας αποκτούσε σταδιακά τους πρώτους του φίλους. Όμως μόλις 13 χρόνια αργότερα ο ιδρυτής πεθαίνει και τα ηνία της μικρής ακόμα επιχείρησης αναλαμβάνει ο γιος του Ιωάννης Βαρβαγιάννης σε ηλικία 46 ετών. Εκείνος, απέκτησε πέντε παιδιά: την Αδαμαντία, τη Σουλτάνα, τον Ευστάθιο, την Αικατερίνη και το Νικόλαο.

Για 127 χρόνια και τέσσερις γενιές η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη διοικήθηκε από ένα πρόσωπο κάθε φορά. Από τον Ιδρυτή Ευστάθιο Βαρβαγιάννη το 1860 στον γιο Ιωάννη Βαρβαγιάννη και από εκεί στον εγγονό Ευστάθιο Βαρβαγιάννη και τον δισέγγονο Ιωάννη Βαρβαγιάννη, ηγέτης ήταν πάντα ένας…

Το 1987 για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη απέκτησε συνιδιοκτήτες, τα τρία παιδιά του Ιωάννη: Στάθη, Μανώλη και Βάγια. Οι τρεις τους πέτυχαν πολλά. Αύξησαν τις δυνατότητες παραγωγής, δημιούργησαν το «Ούζο Βαρβαγιάννη Πράσινο» το 1997 και πέτυχαν διείσδυση σε νέες εξαγωγικές αγορές. Αλλά το πιο σημαντικό τους επίτευγμα ήταν η δημιουργία κουλτούρας σύνθεσης και συνύπαρξης.

Πλέον, η έκτη γενιά έχει αναλάβει διαφορετικούς ρόλους και οδηγεί την ποτοποιία στη νέα εποχή…