Wall Street: Τέλος στο 4ήμερο πτωτικό σερί, +500 μονάδες για τον Dow Jones

Πληθωρισμός και τιμές πετρελαίου βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναλλαγών.

Σε θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, χωρίς ωστόσο η σημερινή άνοδος να καταφέρει να αναστρέψει το αρνητικό πρόσημο στην εβδομάδα, καθώς η επιμονή των πληθωριστικών πιέσεων σε συνδυασμό με το ράλι των τιμών του πετρελαίου έφερε ένα τετραήμερο πτωτικό σερί στην αμερικανική αγορά.

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Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 508 μονάδων ή 0,98% και διαμορφώθηκε στις 52.592 μονάδες, τερματίζοντας το μεγαλύτερο αρνητικό σερί από τα τέλη Απριλίου, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,86%, κλείοντας στα επίπεδα των 7.656 μονάδων. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό κλάδο, με τον Nasdaq να ολοκληρώνει τη συνεδρίαση με κέρδη 0,96% στις 26.333 μονάδες.

Νωρίτερα σήμερα, ανακοινώθηκε πως ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, διαμορφωμένος στο 3,4% σε ετήσια βάση, πιάνοντας τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Εξαιρώντας ωστόσο τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3%, ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο.

Οι τιμές της ενέργειας ώθησαν τον κύριο δείκτη πιο ψηλά, καθώς η βενζίνη αυξήθηκε κατά 3,9%, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο της ανόδου του δείκτη. Η έκθεση είναι ο τελευταίος σημαντικός δείκτης του πληθωρισμού που θα πάρει στα χέρια της η Fed πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψηφοφορία για το βασικό της επιτόκιο.

Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ήταν στην πλειοψηφία τους σταθερές, αν και το 2ετές ομόλογο του Δημοσίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME δείχνει πιθανότητα 90% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες την επόμενη εβδομάδα.

Στα υπόλοιπα μάκρο της ημέρας, το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και οι πρόσφατες, ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αμερικανών πολιτών για το κόστος διαβίωσης.

Ειδικότερα, ο προκαταρκτικός δείκτης κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στο 47,8 τον Σεπτέμβριο από 51,7, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg. Επίσης, οι καταναλωτές αναμένουν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% τον επόμενο χρόνο, από 4% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, εκτιμούν ότι το κόστος θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ελαφρώς περισσότερο από την πρόβλεψη του Αυγούστου.