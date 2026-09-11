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Κλήρωση Eurojackpot 11/09/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

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Κλήρωση Eurojackpot 11/09/26: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (11/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 40 εκατομμύρια ευρώ.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, (11/09), η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot που μοιράζει 40 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης με αριθμό 263 του Eurojackpot είναι οι εξής: 14, 21, 35, 37, 49 και 1, 12.

Η κλήρωση, στην οποία παίρνουν μέρος συνολικά 19 χώρες συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Ελλάδας, μοιράζει κέρδη που ξεκινούν από τα 10 εκατ. ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 120 εκατ. ευρώ, μέσα από συνεχόμενα τζακ ποτ.

Στις υπόλοιπες 18 χώρες που συμμετέχουν υπάρχουν συνολικά 12 κατηγορίες κερδών. Στην Ελλάδα, ωστόσο, καθιερώθηκε για πρώτη φορά και μια 13η κατηγορία κερδών, για όσους προβλέπουν σωστά δύο αριθμούς.

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