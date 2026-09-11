Ελληνικό Μετρό: Μεταβατικός πρόεδρος ο Σπ. Χρυσανθόπουλος μετά την παραίτηση Καραδήμα

Καθήκοντα μεταβατικού Προέδρου στην «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» Χρήστος Καραδήμας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Καθήκοντα μεταβατικού Προέδρου στην «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» αναλαμβάνει ο Σπυρίδωνας Χρυσανθόπουλος, μετά την παραίτηση που υπέβαλε ο Πρόεδρος της «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» Χρήστος Καραδήμας, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους.

Η παραίτησή του έγινε δεκτή κατά τη σημερινή Γενική Συνέλευση της Εταιρείας από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κ. Καραδήμα για την προσφορά του και την εποικοδομητική συνεργασία.

Ο κ. Χρυσανθόπουλος είναι οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία σε θέματα αγοράς εργασίας, επαγγελματικής κατάρτισης και δημόσιων πολιτικών. Διαθέτει, επίσης, σημαντική διοικητική εμπειρία σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα, ενώ μέχρι πρότινος ήταν Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).