CNN: Drones έπληξαν σύστημα αγωγών πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία

Επίθεση δέχθηκε σημαντικό σύστημα αγωγών πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Επίθεση δέχθηκε σημαντικό σύστημα αγωγών πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία την Πέμπτη, αναφέρει το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα. Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα βλήματα χτύπησαν αντλιοστάσια, τα οποία βρίσκονται δίπλα στον ίδιο τον αγωγό, όπως ανέφερε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας, που επικαλούνται μια πηγή στο υπουργείο, πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στις επιθέσεις αυτές και χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν την Παρασκευή φαίνεται να δείχνουν εκτεταμένες ζημιές από πυρκαγιά σε ένα από τα αντλιοστάσια. Επίσης, σε άλλη εικόνα που τραβήχθηκε την Πέμπτη, διακρίνεται μία μικρότερη εστία φωτιάς σε ένα άλλο αντλιοστάσιο.

Δεν είναι σαφές ποιος ήταν υπεύθυνος για τις επιθέσεις ή αν τμήματα του ίδιου του αγωγού υπέστησαν ζημιές, ωστόσο ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι χτυπήθηκε από drones που προήλθαν από το Ιράκ. Επίσης, δεν ήταν άμεσα σαφές πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποκατάσταση της ζημιάς.

Το χτύπημα υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι πετρελαϊκοί πόροι του βασιλείου - και η ικανότητά του να εξάγει αυτούς τους πόρους - αντιμετωπίζουν αυξανόμενες απειλές καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος με το Ιράν. Οι επιθέσεις στον αγωγό έρχονται λίγες μέρες αφότου μια πολιτοφυλακή που συνδέεται με το Ιράν κατέλαβε μια στρατηγικής σημασίας πόλη-λιμάνι στην Ερυθρά Θάλασσα στην Υεμένη, η οποία θα μπορούσε να απειλήσει περαιτέρω την ενεργειακή ναυτιλία στην περιοχή. Αυτή την εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω απότομων διακυμάνσεων που προκλήθηκαν από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

Η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας και ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας Aramco δεν απάντησαν σε αιτήματα του CNN για σχολιασμό, ενώ και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό.