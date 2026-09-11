Unibios: Διαφοροποίηση στη διάθεση 800 χιλ. ευρώ από την ΑΜΚ

Τη διαφοροποίηση στη διάθεση του ποσού των 800.000,89 ευρώ που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 05.12.2025 ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Α.Ε. Συμμετοχών.

Τη διαφοροποίηση στη διάθεση του ποσού των 800.000,89 ευρώ που προέκυψαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίστηκε στις 05.12.2025 ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Unibios Α.Ε. Συμμετοχών.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση της εισηγμένης:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανωνύμου Εταιρίας UNIBIOS Α.Ε. Συμμετοχών αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του της 08.09.2026 να διαφοροποιήσει την Διάθεση του Ποσού των 800.000,89 € που προέκυψαν από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε την 05.12.2025 ως εξής:

Η αρχική πρόβλεψη ήταν να διατεθεί ποσό €600.000 για την εξαγορά εταιρίας επεξεργασίας ύδατος και λυμάτων που ήδη ονομάζεται WATERA WASTE WATER TREATMENT SOLUTIONS (πρώην LYTRASCO SOLUTIONS). Αντί αυτού επειδή κατά την διαπραγμάτευση προέκυψαν διαφορές το τίμημα της εξαγοράς μειώθηκε σε €400.000 και αποφασίσθηκε το υπόλοιπο ποσό να διατεθεί για να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο της εξαγορασθείσας εταιρίας.

Επίσης επισημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι τα υπόλοιπα κεφάλαια (€186.600,89) διετέθησαν όπως προβλεπόταν για την αύξηση των κεφαλαίων κίνησης του ομίλου, όμως συγχρόνως ο όμιλος χρηματοδοτεί από τα κεφάλαια κίνησης του την κατασκευή νέου εργοστασίου στην Α ΒΙΠΕ Βόλου που απορροφά μεγαλύτερα ποσά με αποτέλεσμα η λογιστική εικόνα να εμφανίζει τελικά αύξηση των Παγίων του ομίλου.

Σημειώνεται ότι η διάθεση των κεφαλαίων θα ολοκληρωθεί πριν από την 31.12.2026

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2026 ενέκρινε ομόφωνα τις παραπάνω διαφοροποιήσεις».