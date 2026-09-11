Εβδομαδιαίο ράλι για το πετρέλαιο παρά τη σημερινή διόρθωση

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, μετριάζοντας το ράλι των προηγούμενων ημερών.

Με απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής οι τιμές του πετρελαίου, μετριάζοντας το ράλι των προηγούμενων ημερών που πυροδότησε η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, χωρίς ωστόσο να χάσουν την δυναμική που τις οδήγησε νωρίτερα σε υψηλά σχεδόν τεσσάρων μηνών.

Πιο αναλυτικά, τα συμβόλαια παραδόσεως Νοεμβρίου για το ευρωπαϊκό αργό τύπου Brent -που αποτελεί το διεθνές σημείο αναφοράς των τιμών- έκλεισε με πτώση 2,3% και διαμορφώθηκε στα 105,15 δολάρια/βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Οκτωβρίου του αμερικανικού WTI έχασαν 2,7% στα 99,68 δολάρια/βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Brent έφτασε ως και τα 108 δολάρια και το WTI στα 104 δολάρια, ωστόσο η ανακοίνωση του Ιράν για συνομιλίες στο Ομάν σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ αποκλιμάκωσαν σχετικά τις πιέσεις.

Σε εβδομαδιαία βάση, οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν ράλι σχεδόν 9%.

Την Παρασκευή, το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο αγωγός μεταφοράς πετρελαίου Ανατολής-Δύσης έκλεισε προσωρινά αφού έγινε στόχος πολλών επιθέσεων στην περιοχή του Ριάντ και στη Μεδίνα την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, τα βλήματα χτύπησαν αντλιοστάσια, τα οποία βρίσκονται δίπλα στον ίδιο τον αγωγό, όπως ανέφερε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Χθες Πέμπτη, οι ανάρτες Χούθι ανέλαβαν τον έλεγχο του λιμανιού Μόχα στην Υεμένη, δημιουργώντας μια μεγάλη απειλή για τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Την ίδια ώρα, η κίνηση των πλοίων στον Κόλπο παραμένει περιορισμένη μέσω των Στενών του Ορμούζ, καθώς τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στην περιοχή.

Οι επιθέσεις από την Υεμένη εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στη Σαουδική Αραβία σηματοδοτούν μια νέα κλιμάκωση, η οποία πλέον δεν περιορίζεται στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τους φόβους για παρατεταμένες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό σε ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με αναλυτές.

Στο μεταξύ, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) προειδοποίησε σήμερα πως το 2026 και το 2027 θα αποτελέσουν μια «χαμένη περίοδο» για την παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου, καθώς ο Οργανισμός δεν αναμένει πλέον ότι τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν ξανά για τη ναυσιπλοΐα εντός του τρέχοντος έτους, υποβαθμίζοντας τις προβλέψεις του. Ο ΙΕΑ αναμένει πτώση της παγκόσμιας ζήτησης κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως φέτος, μια πολύ μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμησή του.