«Τέξας της Ευρώπης» η Φινλανδία: Επένδυση - ρεκόρ 13 δισ. ευρώ για AI από Google

Η μεγαλύτερη επένδυση της Google στην Ευρώπη - «Ρίχνει» 13 δισ. ευρώ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία.

Σε δαπάνες 13 δισ. ευρώ για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στη Φινλανδία, προχωρά η Google σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη επένδυση του τεχνολογικού γίγαντα στην Ευρώπη. Η Φινλανδία έχει αναδειχθεί σε βασική τοποθεσία για data centers εν μέσω της άνθησης της AI, με τους hyperscalers να εποφθαλμιούν τη διαθέσιμη γη και την ενέργειά της, η οποία είναι σε έλλειψη σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η Google υπέγραψε συμφωνία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA) διάρκειας 22 ετών με τη φινλανδική εταιρεία ενέργειας Fortum, η οποία είδε τη μετοχή της να σημειώνει άνοδο 9% μετά την είδηση. «Η Google είναι περήφανη που εμβαθύνει τις ρίζες της στη Φινλανδία με τη μεγαλύτερη μεμονωμένη επένδυση της εταιρείας στην Ευρώπη, βασιζόμενη σε περισσότερα από 15 χρόνια συνεχών επενδύσεων στη χώρα», επεσήμανε η Ρουθ Πόρατ, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος επενδύσεων της Alphabet και της Google.

«Αυτή η επένδυση υπογραμμίζει τη δέσμευση της Google να αυξήσει την παρουσία της υπεύθυνα, συνδυάζοντας την επέκταση της τεχνικής μας υποδομής με νέα ενεργειακή χωρητικότητα, βελτιώσεις δικτύου και πρωτοβουλίες προσιτής ενέργειας» πρόσθεσε. Τους τελευταίους μήνες, έχουν ανακοινωθεί έργα κέντρων δεδομένων με πιθανή χωρητικότητα αρκετών εκατοντάδων μεγαβάτ στη Φινλανδία.

Η Pure DC τον Ιούλιο υπογράμμισε ότι θα επενδύσει 1,5 δισ. ευρώ για την κατασκευή μιας πανεπιστημιούπολης 110 μεγαβάτ στη Φινλανδία, με δυνατότητα κλιμάκωσης πέραν των 550 μεγαβάτ. Η Arcem έχει σχέδια για μια τοποθεσία με χωρητικότητα έως και 500 μεγαβάτ. Τον Μάρτιο, η Nebius αποκάλυψε σχέδια για την κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη στη Φινλανδία.

«Η Φινλανδία βλέπει τεράστια ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυτή τη στιγμή, έχω ακούσει να την αποκαλούν το "Τέξας της Ευρώπης" σε εκδηλώσεις του κλάδου», τόνισε ο Μάτι Λατζούνεν, συνεργάτης ακινήτων στη φινλανδική δικηγορική εταιρεία Hannes Snellman. «Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι εβδομαδιαία νέα αιτήματα για είσοδο στην αγορά της Φινλανδίας από νέους παίκτες» κατέληξε.