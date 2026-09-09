Παπασταύρου: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας

Η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα «ολιστικό σχέδιο», το οποίο περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες.

Τον οδικό χάρτη της κυβέρνησης για τη μείωση του ενεργειακού κόστους κατά 30% σε βάθος τριετίας, αλλά και τις εξελίξεις στους υδρογονάνθρακες, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αντώνη Σαμαρά, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως εξήγησε, η μείωση του ενεργειακού κόστους δεν μπορεί να επιτευχθεί με ένα μεμονωμένο μέτρο, αλλά απαιτεί ένα «ολιστικό σχέδιο», το οποίο περιλαμβάνει έξι βασικούς άξονες: την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την αυτοκατανάλωση. «Για πρώτη φορά πήραμε τον πραγματικό λογαριασμό και είδαμε όλες τις χρεώσεις στις οποίες μπορούμε να παρέμβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Δεν υπάρχει μία ενέργεια που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος»

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα στην 9η χαμηλότερη θέση στην Ευρώπη ως προς τη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την αρχή του 2026, ενώ σε απόλυτες τιμές οι καταναλωτές πληρώνουν 18% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ωστόσο, όπως τόνισε, αυτό δεν θεωρείται αρκετό, καθώς στόχος είναι να επιτευχθούν ακόμη χαμηλότερες και πιο προσιτές τιμές.

Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επενδύει στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, στην αποθήκευση και στις διασυνδέσεις. Όπως ανέφερε, από περίπου 6 GW ΑΠΕ το 2009, η χώρα έχει φτάσει σήμερα στα 18 GW.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών, καθώς, όπως εξήγησε, η λειτουργία αυτόνομων θερμικών μονάδων που χρησιμοποιούν πετρέλαιο αυξάνει σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Η διασύνδεση της Κρήτης ολοκληρώθηκε το 2025, ενώ ολοκληρώθηκαν και οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων. Παράλληλα, το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ ανέρχεται σε 7 δισ. ευρώ.

Έξυπνοι μετρητές έως το 2030 για τις ρευματοκλοπές

Αναφερόμενος στις ρευματοκλοπές, ο υπουργός έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν βασικό εργαλείο για την αντιμετώπισή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι το τέλος του 2026 περισσότερο από τα δύο τρίτα της χώρας θα διαθέτουν έξυπνους μετρητές, ενώ ο στόχος είναι η κάλυψη του 100% έως το 2030.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τους κακοπληρωτές, το οποίο, όπως είπε, περιορίζει το φαινόμενο του λεγόμενου «ενεργειακού τουρισμού», όπου ένας καταναλωτής μετακινείται από πάροχο σε πάροχο αφήνοντας ανεξόφλητες οφειλές.

Αποθήκευση: Από το μηδέν στα 700 MW

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι η Ελλάδα είχε μείνει πίσω στον τομέα της αποθήκευσης ενέργειας. Όπως ανέφερε, μέχρι πέρυσι δεν υπήρχε ούτε ένα μεγαβάτ αποθήκευσης, ενώ πλέον η εγκατεστημένη ισχύς έχει φτάσει στα 700 MW. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2026 να προσεγγίσει το 1 GW.

Η αύξηση της αποθήκευσης, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, είναι κρίσιμη τόσο για τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας σε ορίζοντα τριετίας όσο και για την ευστάθεια του συστήματος.

Τον πρώτο μήνα του 2027 η ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο

Στο μέτωπο των υδρογονανθράκων, ο υπουργός επανέλαβε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο παραμένει προγραμματισμένη για τους πρώτους μήνες του 2027.

Η περιβαλλοντική μελέτη έχει ήδη υποβληθεί και, όπως ανέφερε, το χρονοδιάγραμμα προχωρά κανονικά.

Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί στο Block 2 στο Ιόνιο, με τον κ. Παπασταύρου να χαρακτηρίζει τη διαδικασία «πρώτη στιγμή της αλήθειας» για τη χώρα, καθώς θα δείξει εάν υπάρχει εμπορικά εκμεταλλεύσιμο κοίτασμα.

Στην έρευνα συμμετέχουν οι ΑΠΕ και η ExxonMobil, ενώ τα πρώτα συμπεράσματα αναμένεται να είναι διαθέσιμα δύο έως τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης.

Παράλληλα, όπως είπε, προχωρούν και άλλες έρευνες στο Ιόνιο, ενώ οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης αναμένεται να πραγματοποιηθούν πριν από το τέλος του 2026.

Σε περίπτωση θετικών αποτελεσμάτων, η παραγωγή υδρογονανθράκων θα μπορούσε, εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, να ξεκινήσει το 2032.

«Θετική η είσοδος της γαλλικής εταιρείας» στο καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου

Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου, ο Σταύρος Παπασταύρου στάθηκε στην είσοδο της γαλλικής εταιρείας στο έργο, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην τεχνική και οικονομική βιωσιμότητά του.

Όπως ανέφερε, η συμφωνία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου και μέσα στον πρώτο μήνα ολοκληρώθηκαν οι εταιρικές και ρυθμιστικές διαδικασίες για την είσοδο της εταιρείας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, τα επόμενα βήματα αναμένεται να προχωρήσουν άμεσα.

Τι αλλάζει στον αιγιαλό - Η ζώνη των 25 μέτρων

Στη συζήτηση τέθηκε και το Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και οι νέοι περιορισμοί στις κατασκευές κοντά στον αιγιαλό.

Ο υπουργός απέρριψε την κριτική περί «τσιμεντοποίησης», υποστηρίζοντας ότι το νέο πλαίσιο δεν μειώνει αλλά αυστηροποιεί την προστασία.

Όπως εξήγησε, με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχαν δυνατότητες δημιουργίας ορισμένων υποδομών σε μικρότερη απόσταση από τον αιγιαλό. Με το νέο πλαίσιο θεσπίζεται ζώνη αυστηροποίησης στα πρώτα 25 μέτρα, όπου δεν μπορεί να κατασκευαστεί κτίσμα.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να δημιουργήσουν υποδομές εξυπηρέτησης των πελατών τους θα πρέπει να τις χωροθετούν από τα 25 μέτρα και μετά, σύμφωνα με την εξήγηση του υπουργού.

Παπασταύρου για Σαμαρά: «Οι υψηλοί τόνοι δεν βοηθούν την κεντροδεξιά»

Τέλος, ο υπουργός κλήθηκε να σχολιάσει την αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά.

Ο κ. Παπασταύρου πήρε αποστάσεις από τους υψηλούς τόνους, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν ούτε τη χώρα ούτε την κεντροδεξιά. «Δεν μου αρέσουν καθόλου οι υψηλοί τόνοι. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε την πατρίδα και δεν νομίζω ότι βοηθάνε και την κεντροδεξιά», ανέφερε, ενώ υπενθύμισε ότι είχε συνεργαστεί με τον Αντώνη Σαμαρά και ότι επί πρωθυπουργίας του είχε αναλάβει τη διαπραγμάτευση το 2012-2015.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη δημόσια συζήτηση δεν ευνοεί κανέναν και ότι οι πρόσφατες δηλώσεις συνεργάτη του κ. Σαμαρά για τη Νέα Δημοκρατία «αδικούν τελικά και εκείνον».