Βρετανία: Μετ' εμποδίων οι πτήσεις - «Να παραιτηθεί ο υπεύθυνος του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας»

Το πολύωρο shutdown οδήγησε σε ακύρωση 1.750 πτήσεων και επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες. Αυξάνεται η πίεση για την αξιοπιστία των συστημάτων.

Επιστρέφουν σταδιακά οι πτήσεις από βρετανικά αεροδρόμια μετά το χθεσινό μπλακάουτ στoν έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας, όμως εκδόθηκαν προειδοποιήσεις ότι θα χρειαστεί χρόνος μέχρι την επιστροφή στα κανονικά επίπεδα, αυξάνοντας την πίεση στον πάροχο NATS και στον επικεφαλής του Μάρτιν Ρολφ. Παράλληλα, τα ερωτήματα αυξάνονται σχετικά με την αξιοπιστία των συστημάτων της βρετανικής αεροπορίας, καθώς το πολύωρο shutdown οδήγησε σε ακύρωση 1.750 πτήσεων και επηρέασε εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ θα συναντηθεί αργότερα με τον Ρολφ αφού τον κάλεσε για να εξηγήσει τι συνέβη εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια των υποδομών και της τεχνολογίας. «Ζητώ να λάβω διασφαλίσεις ότι τα παθήματα έγιναν μαθήματα και τα συστήματα που υποστηρίζουν την ενάερια κυκλοφορία είναι κατάλληλα για τη δουλειά» ανέφερε η Αλεξάντερ.

Ο Ρολφ ζήτησε σήμερα συγγνώμη από όσους επηρεάστηκαν από τη δυσλειτουργία, αποκλείοντας το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης και είπε ότι πιστεύει πως η αιτία ήταν διαφορετική τις προηγούμενες φορές. «Θα έλεγα ότι το ΗΒ φημίζεται στον κόσμο για την υπηρεσία ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, τόσο από άποψη ασφάλειας όσο και ανθεκτικότητας», υπογράμμισε στο BBC, προσθέτοντας πως ανέλαβε την ευθύνη για το πρόβλημα, αλλά επικεντρώνει κυρίως στην ασφάλεια.

Η Ryanaiρ, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρία της Ευρώπης, ζητάει την παραίτηση του Ραλφ από το 2023. Η Ιβόν Μοΐνιχαν, διευθύνουσα σύμβουλος της Wizz Air στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε σήμερα ότι ο Ρολφ πρέπει να αναλογιστεί σχετικά με τη θέση του. «Νομίζω ότι σε οποιονδήποτε τομέα όταν έχεις τρεις δυσλειτουργίες πρέπει να να σκεφτείς, τρία πλήγματα και είσαι έξω» τόνισε στο BBC.

Με την επανάληψη λειτουργίας, το Χίθροου ανέφερε ότι οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική εταιρία τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο καθώς μπορεί να έχει υπάρξει αναπρογραμματισμός των πτήσεων ως αποτέλεσμα των χθεσινών προβλημάτων. «Αναμένουμε παράπλευρες επιπτώσεις λόγω της επανατοποθέτησης αεροσκαφών και πληρωμάτων», επεσήμανε σε ανακοίνωση ο πιο πολυσύχναστος αεροπορικός κόμβος του ΗΒ.

«Ξέρουμε πόσο αποθαρρυντική είναι αυτή η κατάσταση και... εργαζόμαστε σε στενή συνεργασία με την τοπική ομάδα μας στον NATS και εταίρους αεροπορικών εταιριών προκειμένου να επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία το ταχύτερο δυνατό» συμπλήρωσε. Το Γκάτγουικ του Λονδίνου, το δεύτερο πολυσύχναστο βρετανικό αεροδρόμιο, συνέστησε επίσης στους επιβάτες να επικοινωνούν πρώτα με την αεροπορική εταιρία τους.

Η Ryanair δήλωσε ότι περίπου 150.000 επιβάτες της επηρεάστηκαν χθες και ότι ακύρωσε περισσότερες από 200 πτήσεις, ενώ η British Airways δήλωσε ότι ακύρωσε ή εξέτρεψε 100 πτήσεις, με δεκάδες χιλιάδες επιβάτες να επηρεάζονται. Το χθεσινό πρόβλημα παρουσιάστηκε τρία χρόνια έπειτα από μία προηγούμενη δυσλειτουργία του συστήματος τον Αύγουστο του 2023, όταν η ακύρωση πτήσεων σε μια περίοδο του χρόνου με τη μεγαλύτερη αεροπορική κυκλοφορία κόστισε σε αεροπορικές εταιρίες 100 εκατ. στερλίνες.