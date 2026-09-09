Energean: Ισχυρό το πρώτο εξάμηνο - Αύξηση καθαρών κερδών κατά 45%

Το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια, ενώ η παραγωγή υπερέβη τα 180 χιλ. boed τον Αύγουστο.

Βελτιωμένα αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η Energean. Ειδικότερα, κατέγραψε αύξηση 45% στα κέρδη μετά από φόρους, στα 160 εκατ. δολάρια, το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια, ενώ η παραγωγή υπερέβη τα 180 χιλ. boed τον Αύγουστο.

Σε αυτό το διάστημα:

Στο Ισραήλ, υπεγράφη συμφωνία πώλησης φυσικού αερίου ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων με τη Sorek, η οποία ολοκληρώνει τη συμβασιοποίηση των τριών μεγάλων νέων έργων ηλεκτροπαραγωγής του Ισραήλ, μαζί με τα έργα Kesem και Dalia II, και προσθέτει σε μελλοντικά συμβασιοποιημένα έσοδα άνω των 5 δισ. δολαρίων.

Στην Αίγυπτο, η συμφωνία επί των βασικών όρων με την EGPC για την ενοποίηση τριών παραχωρήσεων σε μία ανοίγει τον δρόμο για νέο επενδυτικό πρόγραμμα 150 εκατ. δολαρίων, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής στην Αίγυπτο και την πρόσβαση σε ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 Tcf.

Για την Ελλάδα επισημαίνεται ότι η έναρξη γεώτρησης στο Block 2, με την ExxonMobil, αναμένεται τον Απρίλιο 2027, με στόχο ακαθάριστο ερευνητικό δυναμικό φυσικού αερίου περίπου 9,5 Tcf.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας δήλωσε: «Η Energean εισήλθε στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 από θέση ουσιαστικής ισχύος. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 35% σε ετήσια βάση, στα 250 εκατ. δολάρια κατά το Α' εξάμηνο 2026, τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 45%, στα 160 εκατ. δολάρια, και το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά 97 εκατ. δολάρια το Β' τρίμηνο 2026, ενώ βρισκόμαστε στο έτος κορύφωσης των επενδύσεων για το Katlan. Η παραγωγή του Ομίλου ξεπέρασε τα 180 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως τον Αύγουστο, μετά την επανεκκίνηση της παραγωγής στο Ισραήλ, και παραμένουμε σε πορεία επίτευξης της ετήσιας καθοδήγησης για 130-140 χιλ. βαρέλια ισοδυνάμου πετρελαίου ημερησίως.

Σε λειτουργικό επίπεδο, οι ομάδες μας έχουν επιτύχει έως τώρα μέσα στη χρονιά τρία σημαντικά ορόσημα παράλληλα:

Τη θέση σε λειτουργία της δεύτερης γραμμής πετρελαίου στη μονάδα FPSO Energean Power, η οποία αύξησε κατά 72% τη δυναμικότητα επεξεργασίας ρευστών υδρογονανθράκων.

Την ολοκλήρωση της πρώτης εκστρατείας βαριάς ανύψωσης για το Katlan.

Τη διάτρηση και ολοκλήρωση δύο πηγαδιών ανάπτυξης σε βαθιά νερά στο Katlan, σημειώνοντας πρόοδο στην κρίσιμη πορεία προς το πρώτο αέριο από το έργο Katlan το Α' εξάμηνο 2027.

Στην Αίγυπτο, το περιβάλλον πληρωμών έχει βελτιωθεί σημαντικά, με τις καθαρές απαιτήσεις μας να βρίσκονται πλέον στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020. Συμφωνήσαμε με την EGPC τους βασικούς όρους για την ενοποίηση των παραχωρήσεων Abu Qir, North El Amriya και North Idku σε μία ενιαία παραχώρηση με βελτιωμένους δημοσιονομικούς όρους. Βάσει αυτών των νέων όρων, θα επενδύσουμε αρχικά 150 εκατ. δολάρια τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγής και των αποθεμάτων. Παράλληλα, ανοίγεται νέα έκταση προς έρευνα, η οποία εκτιμάται ότι διαθέτει ερευνητικό δυναμικό άνω των 4 Tcf.

Θέτουμε επίσης τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη μέσω μιας νέας σύμβασης πώλησης και αγοράς φυσικού αερίου ("GSPA") ύψους περίπου 1,4 δισ. δολαρίων με τη Sorek, της συνεχιζόμενης προόδου σε βασικά ορόσημα στο Irena στην Κροατία και στον εξαγωγικό αγωγό Nitzana, τα οποία παραμένουν εντός χρονοδιαγράμματος για πρώτο αέριο το Α' εξάμηνο 2027 και ολοκλήρωση στα τέλη του 2028, αντίστοιχα, καθώς και των προετοιμασιών για ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 στην Ελλάδα με την ExxonMobil, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στην αρχή του Β΄ τριμήνου του 2027. Παραμένουμε επίσης πειθαρχημένοι και επικεντρωμένοι στην επίτευξη μετασχηματιστικής ανάπτυξης στην περιοχή EMEA, δίνοντας έμφαση σε ευκαιρίες που ενισχύουν και διαφοροποιούν την παραγωγική μας βάση, αυξάνουν τη δημιουργία ταμειακών ροών και υποστηρίζουν τη μείωση της μόχλευσης».