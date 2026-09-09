Πληθωρισμός: Ανέβασε ταχύτητα στο 3,8% τον Αύγουστο - Αύξηση φωτιά 40,2% σε φυσικό αέριο, 15,3% στη βενζίνη και 14,1% στη διαμονή

Άνοδος κατά 30,6% στις τιμές του πετρελαίου κίνησης τον Αύγουστο και κατά 17,4% στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο. Νέο κύμα ακρίβειας σε βασικά είδη διατροφής με άνοδο στο μοσχάρι 13,5%, στο αρνί και κατσίκι 11,3% και στα αλίπαστα ψαρικά 11,5%.

Κατά 3,8% αυξήθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, έναντι 3,4% ανόδου τον Ιούλιο, σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ οι οποίες επιβεβαιώνουν το «γκάζι» που έδειξαν τα προσωρινά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη και επιβεβαιώθηκαν, επίσης, σήμερα κλειδώνοντας την άνοδο στο 3,7% (η στάθμιση των 2 δεικτών έχει διαφορές).

Η επιτάχυνση έχει στο επίκεντρο τα καύσιμα και τη διεθνή κρίση: Αύξηση φωτιά 40,2% παρουσιάζει η τιμή του φυσικού αερίου, 30,6% του πετρελαίου κίνησης και 15,3% της βενζίνης! Αλλά και το κόστος μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο είχε νέα άνοδο τιμών κατά 17,4% μεσούσης της τουριστικής σεζόν!

Διψήφια ήταν η άνοδος στο μοσχάρι (13,5%), στο αρνί και κατσίκι 11,3% και στα αλίπαστα ψαρικά (11,5%). Ο μέσος όρος του δείκτη τροφίμων σταθεροποιήθηκε όμως (άνοδος 0,9%) από τις μειώσεις τιμών στο ελαιόλαδο που είχε βιώσει έκρηξη ανόδου το προηγούμενο διάστημα (15% πτώση τον Αύγουστο), αλλά και σε φρούτα, λαχανικά και πολλά άλλα είδη.

Μεγάλες είναι οι πιέσεις και στο τουριστικό πακέτο: Ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία κατέγραψαν άνοδο 14,1% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση! Συνολικά κατά 9,7% αυξήθηκε η ομάδα «Στεγάση». Και κατά 7,7% η ομάδα «Μεταφορές».

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 3,8% τον μήνα Αύγουστο 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Αυγούστου 2025, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

• 0,9% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας, μοσχάρι, χοιρινό, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα, ψάρια αλίπαστα, τυριά, αυγά, άλλα βρώσιμα έλαια, μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, φρούτα (γενικά), λαχανικά (γενικά), παγωτά, προπαρασκευασμένα φαγητά.

• 5,3% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

• 9,7% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, στερεά καύσιμα. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό.

• 0,3% στην ομάδα Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη οικιακής χρήσης, οικιακές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: υφαντουργικά είδη οικιακής χρήσης, οικιακές συσκευές και επισκευές.

• 1,3% στην ομάδα Υγεία , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ιατρικά προϊόντα, υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, νοσοκομειακή περίθαλψη. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα.

• 7,7% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: πετρέλαιο κίνησης, καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

• 1,2% στην ομάδα Αναψυχή - Αθλητισμός και Πολιτισμός , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: προϊόντα κηπουρικής και ζώα συντροφιάς, πολιτιστικές υπηρεσίες, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα διαρκή αγαθά αναψυχής.

• 2,8% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• 6,0% στην ομάδα Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατόρια , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατόρια-ζαχαροπλαστείαταχυφαγεία-κυλικεία, ξενοδοχεία-μοτέλ πανδοχεία.

• 3,4% στην ομάδα Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ασφάλιστρα υγείας, ασφάλιστρα οχημάτων.

• 0,7% στην ομάδα Προσωπική φροντίδα - Κοινωνική προστασία - Άλλα αγαθά και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, άλλες υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: άλλες συσκευές και προϊόντα προσ πικής υγιεινής και φροντίδας, είδη μεταφοράς, ταξιδίου και άλλα προσωπικά είδη.

2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

• 0,6% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα).

• 2,6% στην ομάδα Ενημέρωση και επικοινωνία, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας, πακέτα τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο η κυβέρνηση έστειλε το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Σχέδιο (annual progress report 2026) ανεβάζοντας την πρόβλεψη για τον ετήσιο πληθωρισμό σε 2,6% για φέτος, έναντι 1,9% που εκτιμούσε αρχικά. Με βάση και αυτές τις προβλέψεις, ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ ανέφερε ότι οι αυξήσεις στις συντάξεις από 1.1.2027 θα διαμορφωθούν σε 2,6%.

Έως και τον Ιούλιο ήδη πάντως, ο μέσος δωδεκάμηνος εθνικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κινείτο αισθητά υψηλότερα, στο 3,3%. Για να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη συνεπώς, θα έπρεπε στο τελευταίο τετράμηνο του έτους συνολικά ο μέσος δείκτης να υποχωρήσει και να διατηρηθεί σταθερά κάτω από 2,5%.