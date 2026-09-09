Euroxx για Motor Oil: Εκτοξεύει την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ - Βλέπει EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ

Η χρηματιστηριακή «βλέπει» ότι το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον στα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα, οδηγώντας τον όμιλο σε προσαρμοσμένα EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ το 2026.

Σε θεαματική αναβάθμιση των εκτιμήσεών της για τη Motor Oil προχωρά η Euroxx, ανεβάζοντας την τιμή-στόχο στα 70,8 ευρώ από 36,3 ευρώ προηγουμένως και διατηρώντας τη σύσταση Overweight. Η χρηματιστηριακή «βλέπει» ότι το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον στα περιθώρια διύλισης θα διατηρηθεί για μεγαλύτερο διάστημα, οδηγώντας τον όμιλο σε προσαρμοσμένα EBITDA άνω των 2 δισ. ευρώ το 2026.

Η Euroxx έχει αναθεωρήσει σημαντικά προς τα πάνω τις προβλέψεις της, ενσωματώνοντας τα πολύ υψηλά crack spreads που επικρατούν στην αγορά πετρελαιοειδών και τη στενότητα στην προσφορά διυλισμένων προϊόντων. Για το σύνολο του 2026 εκτιμά πλέον μέσο περιθώριο διύλισης 25,7 δολάρια ανά βαρέλι, με τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου να διαμορφώνονται στα 2,154 δισ. ευρώ.

Η αλλαγή στις εκτιμήσεις είναι εντυπωσιακή και σε επίπεδο κερδοφορίας. Η Euroxx προβλέπει για φέτος καθαρά προσαρμοσμένα κέρδη 1,414 δισ. ευρώ, έναντι 757 εκατ. ευρώ το 2025, και κέρδη ανά μετοχή 13,07 ευρώ, από 7,01 ευρώ πέρυσι. Για το 2027 εκτιμά ότι τα EBITDA θα παραμείνουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, στα 1,658 δισ. ευρώ, με καθαρά κέρδη 1,091 δισ. ευρώ.

Οι αναλυτές της Euroxx τονίζουν ότι το β’ τρίμηνο του 2026 ήταν το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της Motor Oil, ενώ εκτιμούν ότι η πολύ καλή εικόνα θα συνεχιστεί και στα επόμενα τρίμηνα. Η βασική αιτία είναι τα πρωτοφανή περιθώρια στα προϊόντα διύλισης, τα οποία αποδίδονται στη στενότητα της προσφοράς στην αγορά.

Παράλληλα, η χρηματιστηριακή αναπροσαρμόζει και τις εκτιμήσεις της για τις μη πετρελαϊκές δραστηριότητες του ομίλου. Στο νέο μοντέλο ενσωματώνονται οι ταμειακές επιδράσεις από συναλλαγές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και οι αλλαγές στην κυκλική οικονομία από το 2027, μετά τη συναλλαγή Helector/Thalis με την Aktor.

Ιδιαίτερα ισχυρή αναμένεται να είναι και η παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών. Η Euroxx εκτιμά FCF yield περίπου 14,6% το 2026, παρά την αύξηση του κεφαλαίου κίνησης που συνδέεται με φορτία κατά το πρώτο εξάμηνο, ενώ θεωρεί ότι η δυναμική θα διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό και το 2027.

Σε επίπεδο ισολογισμού, ο λόγος καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένα EBITDA εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο μόλις 0,2x το 2026, ενώ το 2027 η Euroxx προβλέπει μετάβαση σε θέση καθαρού ταμείου, με τον δείκτη στο -0,1x. Για το 2028 η καθαρή ταμειακή θέση εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω.

Για τη χρήση του 2026 η Euroxx προβλέπει ότι η εισηγμένη θα διανέμει μέρισμα 2,80 ευρώ ανά μετοχή, έναντι 1,75 ευρώ για το 2025, ενώ το ROIC εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 28%. Με βάση τις νέες προβλέψεις, η Motor Oil αποτιμάται σε 3,4x EV/EBITDA για το 2026, 4x για το 2027 και 4,2x για το 2028.