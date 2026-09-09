Μάο Τσετούνγκ: Ο γιος του φτωχού αγρότη που έγινε ηγέτης μιας επανάστασης

Μία ημέρα σαν σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου 1976, ο ηγέτης που θα ζούσε δέκα χιλιάδες χρόνια, ο «μεγάλος τιμονιέρης» της Κίνας, ο Μάο Τσετούνγκ, άφησε την τελευταία του πνοή.

Ήταν 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της 9ης Σεπτεμβρίου του 1976. Είναι η στιγμή που ο Μάο Τσετούνγκ αφήνει την τελευταία του πνοή. Λίγα λεπτά νωρίτερα ο «μεγάλος τιμονιέρης», όπως τον αποκαλούσαν στην πατρίδα του την Κίνα είχε ρωτήσει τον γιατρό του αν υπάρχει ελπίδα να σωθεί. Εκείνος για να τον καθησυχάσει του είπε «μην ανησυχείτε πρόεδρε, έχουμε τη λύση».

Δεν πέρασαν παρά μερικά λεπτά και ο δημιουργός της σύγχρονης Κίνας πέθανε. Για τους Κινέζους ο Μάο ήταν κάτι σαν αθάνατος οπότε ποιος ξέρει; Ίσως και ο γιατρός να το εννοούσε αυτό που είπε. Μπορεί όντως ο Μάο να τον πίστεψε. Ίσως να είχε ξεχάσει και ο ίδιος πως ήταν άνθρωπος άρα φθαρτό όν. Το σύνθημα «Μάο Τζουσί Ουάν Σούι», που στην κινεζική γλώσσα σημαίνει «Ο πρόεδρος Μάο να ζήσει δέκα χιλιάδες χρόνια» τελικά... δεν βγήκε αληθινό!