Στα 100 δολάρια το Brent για πρώτη φορά από τον Ιούλιο

Τα Brent κερδίζει 2%, στα 100,01 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο ενώ το αμερικανικό WTI προσθέτει 1,75% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι.

Τελευταία ενημέρωση 10:35

Κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση διασφαλίζει το πετρέλαιο την Τετάρτη «κατακτώντας» τα 100 δολάρια, με τις νέες επιθέσεις στη Μέση Ανατολή να αυξάνουν τις ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά.

Τα futures του αργού Brent κερδίζουν 2%, στα 100,01 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 1,75% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του διεθνούς σημείου αναφοράς έχουν αυξηθεί 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι ελπίδες για μια μόνιμη επίλυση του εξάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθένησαν και οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε την Τρίτη, με τους Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να εξαπολύουν επιθέσεις σε αρκετές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκοντας περαιτέρω έναν σύμμαχο των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν πολλά ιρανικά πετρελαιοφόρα και η Τεχεράνη στόχευσε μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις ενισχύουν μόνο την άποψη ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από την επανεκκίνηση των (ειρηνευτικών) συνομιλιών», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

Οι επιθέσεις απειλούν να επιδεινώσουν τις διαταραχές στον εφοδιασμό με «μαύρο χρυσό» στη Μέση Ανατολή, ο οποίος έχει ήδη υποστεί πιέσεις από επιθέσεις σε περιφερειακές ενεργειακές υποδομές και βασικές ναυτιλιακές οδούς.

Ενώ το Ριάντ έχει εκτρέψει ορισμένες εξαγωγές μακριά από τα Στενά του Ορμούζ, τυχόν νέες επιθέσεις στο βασίλειο θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της ροής αργού στις παγκόσμιες αγορές, προειδοποίησαν οι αναλυτές της ολλανδικής τράπεζας.

«Οι επιθέσεις του Ιράν σε σαουδαραβικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και η επακόλουθη καταστροφή πέντε ιρανικών τάνκερς προκάλεσαν ανησυχίες για μια ακόμη παρατεταμένη διαταραχή στον εφοδιασμό με πετρέλαιο», επεσήμανε οι ειδικοί της OCBC.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν, η οποία βρίσκεται πλέον στον έβδομο μήνα της, αυξάνει τον κίνδυνο οι τιμές του πετρελαίου να ξεπεράσουν τα 120 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επιθέσεις κατά της ναυτιλίας εντείνονται, σύμφωνα με τον Νταν Στρούιβεν, συν-επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας εμπορευμάτων στην Goldman Sachs.

«Είναι σίγουρα πιθανό να δούμε το πετρέλαιο στα 120 δολάρια το βαρέλι. Το βασικό σενάριο της Goldman παραμένει η σταδιακή ανάκαμψη των εξαγωγών του Περσικού Κόλπου, καθώς οι παραγωγοί προσαρμόζονται στις διαταραχές, μεταξύ άλλων μέσω εναλλακτικών οδών ναυτιλίας» σχολίασε. Ωστόσο, η πρόσφατη κλιμάκωση έχει αυξήσει τις πιθανότητες ενός σεναρίου, στο οποίο οι εξαγωγές δεν θα ανακάμψουν τους επόμενους μήνες.

«Οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών υποδηλώνουν ότι το εναλλακτικό ανοδικό σενάριο τιμών, με στάσιμες εξαγωγές τους επόμενους μήνες και το Brent πάνω από τα 120 δολάρια, είναι μία πιθανότητα που αυξάνεται σίγουρα, καθώς βλέπουμε μια εντατικοποίηση και διεύρυνση των επιθέσεων κατά της ναυτιλίας», κατέληξε.