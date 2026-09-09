Ποια ομάδα αγοράζει ο Λίο Μέσι

Η ομάδα με ιστορία 105 ετών και έδρα την πόλη Έλντα, στην παράκτια περιοχή της Βαλένθια θα αποτελέσει τον δεύτερο σύλλογο που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιό του.

Σε προκαταρκτική συμφωνία για την απόκτηση μιας ισπανικής ποδοσφαιρικής ομάδας δεύτερης κατηγορίας, κατέληξε ο Λίο Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερσταρ, σχεδιάζει να αγοράσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της Ελντένσε, με την τελική συμφωνία να αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ομάδα με ιστορία 105 ετών και έδρα την πόλη Έλντα, στην παράκτια περιοχή της Βαλένθια θα αποτελέσει τον δεύτερο σύλλογο που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιο του 39χρονου άσου.

Υπενθυμίζεται πως ο GOAT της στρογγυλής θεάς αγόρασε την Unió Esportiva Cornellà τον Απρίλιο ενώ η οικογένειά του ίδρυσε έναν σύλλογο στην Αργεντινή που ονομάζεται Leones και κατέχει μερίδιο σε ομάδα της Ουρουγουάης με τον πρώην συμπαίκτη του Λουίζ Σουάρεζ.

Παράλληλα, ο Μέσι έχει την επιλογή να αποκτήσει μερίδιο στην ομάδα που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή, την Ίντερ Μαϊάμι μετά την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Μέσι περιλαμβάνουν ένα trust επενδύσεων σε ακίνητα που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο της Ισπανίας, ένα fund επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα τις ΗΠΑ και μερίδιο σε μια αλυσίδα εστιατορίων στην πατρίδα του.

Οι επενδύσεις του, σε συνδυασμό με τις χορηγίες και τα συμβόλαιά του, του επέτρεψαν να ενταχθεί στη μικρή ομάδα ενεργών αθλητών που εκτιμάται ότι έχουν περιουσία άνω του 1 δισ. δολαρίων, μαζί με τον μακροχρόνιο αντίπαλό του στο γρασίδι, Κριστιάνο Ρονάλντο, που είναι ιδιοκτήτης της Αλμερίας.