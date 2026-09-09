ΗΠΑ: Ο Τραμπ προσέφερε 45.000 δολάρια ως δώρο στην Νάταλι Χαρπ και σε δύο άλλες βοηθούς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στην πανταχού παρούσα βοηθό του Νάταλι Χαρπ 45.000 δολάρια, ποσό που παρουσιάστηκε από εκείνη ως δώρο για το τέλος της χρονιάς στην τελευταία φορολογική της δήλωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε στην πανταχού παρούσα βοηθό του Νάταλι Χαρπ 45.000 δολάρια, ποσό που παρουσιάστηκε από εκείνη ως δώρο για το τέλος της χρονιάς στην τελευταία φορολογική της δήλωση, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Δύο άλλες συνεργάτιδες του Αμερικανού πρόεδρου, η Μάργκο Μάρτιν και η Τσάμπερλεν Χάρις, έλαβαν αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με την Washington Post, το πρώτο μέσο που δημοσιοποίησε χθες βράδυ τις πληροφορίες αυτές, τις οποίες μετέδωσαν επίσης το CNN, το Politico και η Wall Street Journal.

Η υπηρεσία Τύπου στον Λευκό Οίκο έσπευσε να υπερασπιστεί τη γενναιοδωρία του προέδρου.

«Ο πρόεδρος εδώ και καιρό συνηθίζει να κάνει χριστουγεννιάτικα δώρα σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του, συμπεριλαμβανομένων κάποιες φορές εργαζομένων και συνεργατών», δήλωσε η υπηρεσία Τύπου σε ανάρτηση στο Χ.

Τα ποσά που δόθηκαν δεν έχουν καμία σχέση με «τα επίσημα καθήκοντα» των δικαιούχων και «κατά συνέπεια συνάδουν απόλυτα με τα ισχύοντα νομικά και δεοντολογικά πρότυπα», σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή.

Τα ποσά που έλαβαν η Νατάλι Χαρπ και οι δύο συνάδελφοί της αντιστοιχούν σε μπόνους 30% επί του ετήσιου μισθού τους.

Οι τρεις γυναίκες αμείβονται η καθεμία με 150.000 δολάρια κατ’ έτος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε ο Λευκός Οίκος στο Κογκρέσο στις αρχές Ιουλίου.

Έχοντας συνεχή παρουσία στο πλευρό του Ντόναλντ Τραμπ, η Νάταλι Χαρπ έγινε περισσότερο γνωστή φέτος το καλοκαίρι όταν ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, ο Τζον Όσοφ, αναφέρθηκε στη στενή τους σχέση, προκαλώντας έντονη οργή στο στρατόπεδο του πρόεδρου.

Το οργανόγραμμα του Λευκού Οίκου αναφέρει την 35χρονη γυναίκα με τους επίσημους τίτλους της «ειδικής βοηθού» και της «εκτελεστικής βοηθού» του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η Τσάμπερλεν Χάρις εμφανίζεται ως «ειδική βοηθός», «εκτελεστική βοηθός» του προέδρου και «αναπληρώτρια διευθύντρια της λειτουργίας του Οβάλ Γραφείου», σύμφωνα με την έκθεση που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο. Η Μάργκο Μάρτιν εμφανίζεται ως «ειδική βοηθός του προέδρου και σύμβουλος επικοινωνίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ