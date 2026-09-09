JPMorgan: Επεκτείνει το corporate banking στην Ελλάδα

Η JPMorgan Chase & Co. επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία της στη χώρα με την ανάπτυξη του global corporate banking, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της τράπεζας που επικαλείται το Bloomberg.

Η JPMorgan Chase & Co. επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ελλάδα, ενισχύοντας την παρουσία της στη χώρα με την ανάπτυξη του global corporate banking, σύμφωνα με εσωτερικό σημείωμα της τράπεζας που επικαλείται το Bloomberg.

Επικεφαλής της επέκτασης αναλαμβάνει ο Κωνσταντίνος Μακρυδάκης, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα Head of Global Corporate Banking Greece. Από τη νέα του θέση θα έχει την ευθύνη για την κάλυψη μεγάλης και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά.

Η JPMorgan διαθέτει ήδη παρουσία στην Ελλάδα στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής, ενώ ο Στέλιος Παπαδόπουλος παραμένει Senior Country Officer για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα.

Η κίνηση της αμερικανικής τράπεζας έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία έχει καταγράψει σημαντική ανάκαμψη μετά την πολυετή κρίση χρέους. Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η Ελλάδα αναπτύσσεται πλέον με ταχύτερους ρυθμούς από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ η ανεργία έχει υποχωρήσει στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2008 και το δημόσιο χρέος μειώνεται με γρήγορους ρυθμούς.

Παράλληλα, από το 2023 η χώρα έχει ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, σηματοδοτώντας την επιστροφή της στην κατηγορία των αξιόχρεων επενδυτικών προορισμών.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η αναβάθμιση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από τον MSCI σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς νωρίτερα φέτος, για πρώτη φορά από το 2013.

Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της JPMorgan στο corporate banking έρχεται έτσι να προστεθεί στις ενδείξεις αυξημένου ενδιαφέροντος των μεγάλων διεθνών χρηματοπιστωτικών ομίλων για την ελληνική αγορά, καθώς βελτιώνονται οι μακροοικονομικές επιδόσεις και το επενδυτικό προφίλ της χώρας.