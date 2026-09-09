UBS: Ανεβάζει τις εκτιμήσεις της για το Brent - Ποιους κινδύνους βλέπει βραχυπρόθεσμα

Ο οίκος ανεβάζει την πρόβλεψή του για το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2026, από 85 δολάρια προηγουμένως.

Σε σημαντική αναβάθμιση των προβλέψεών της για τις τιμές του πετρελαίου προχωρά η UBS, εκτιμώντας ότι η αγορά παραμένει πιο «σφιχτή» απ’ ό,τι είχε υπολογίσει μέχρι πρόσφατα, καθώς οι κίνδυνοι για τις ροές από τη Μέση Ανατολή παραμένουν υψηλοί και τα διαθέσιμα αποθέματα περιορίζονται.

Ο οίκος ανεβάζει την πρόβλεψή του για το Brent στα 95 δολάρια το βαρέλι στο τέλος του 2026, από 85 δολάρια προηγουμένως. Για τον Μάρτιο του 2027 προβλέπει πλέον 90 δολάρια, από 80 δολάρια, ενώ για τον Ιούνιο του 2027 ανεβάζει τον στόχο στα 85 δολάρια, επίσης από τα 80 δολάρια. Η πρόβλεψη για τον Σεπτέμβριο του 2027 παραμένει αμετάβλητη στα 80 δολάρια το βαρέλι.

Η αναθεώρηση έρχεται ενώ το Brent «πιάνει» τα 100 δολάρια το βαρέλι, με την UBS να σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι η τρέχουσα τιμή βρίσκεται πάνω από την πρόβλεψή της για το τέλος του έτους, οι δικές της εκτιμήσεις εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από τις τιμές που προεξοφλεί σήμερα η καμπύλη των futures.

Τα αποθέματα υποχωρούν

Σύμφωνα με τους αναλυτές της UBS, καταλυτική στην πορεία των τιμών είναι η ταχεία υποχώρηση των διαθέσιμων ποσοτήτων πετρελαίου. Τα αποθέματα αργού που βρίσκονται εν πλω έχουν μειωθεί κατά περίπου 150 εκατ. βαρέλια μέσα σε δύο μήνες, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη μείωση των παγκόσμιων εξαγωγών στη διάρκεια του Αυγούστου.

Χαμηλότερες ήταν οι εξαγωγές και από τη Ρωσία, το Μεξικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βραζιλία σε σχέση με τον Ιούλιο, ενισχύοντας την εικόνα μιας αγοράς όπου η προσφορά δεν επαρκεί για να αναπληρώσει τα αποθέματα.

Η UBS αποδίδει τη μεγαλύτερη στενότητα στην αγορά και στον περιορισμό των αποδεσμεύσεων από στρατηγικά αποθέματα, εξέλιξη που επιταχύνει τη μείωση των εμπορικών αποθεμάτων. Παράλληλα, η ζήτηση εμφανίζεται να ανακάμπτει, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες.

«Κλειδί» η Κίνα

Οι εισαγωγές αργού της Κίνας ανέκαμψαν τον Αύγουστο σε σχεδόν 9 εκατ. βαρέλια ημερησίως, από μόλις 7,15 εκατ. τον Ιούνιο, αν και παραμένουν αισθητά χαμηλότερα από τα 12,6 εκατ. βαρέλια ημερησίως του Φεβρουαρίου.

Η UBS θεωρεί πιθανό η ανοδική τάση να συνεχιστεί. Ένα από τα σημάδια που παρακολουθεί είναι ότι οι τιμές του αργού στη Σαγκάη έχουν κινηθεί πάνω από το Brent, κάτι που σε συνδυασμό με ενδείξεις νέων αγορών από κινεζικά διυλιστήρια θα μπορούσε να οδηγήσει σε ισχυρότερες εισαγωγές τους επόμενους μήνες.

Εύθραυστες ροές

Οι ροές από τη Μέση Ανατολή έχουν βελτιωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, παραμένουν όμως πολύ χαμηλότερες από τα επίπεδα των αρχών του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η UBS, οι συνολικές φορτώσεις, μαζί με τις ποσότητες που μεταφέρονται μέσω παρακαμπτήριων αγωγών, διαμορφώθηκαν τον Αύγουστο στα 11,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως, έναντι μέσων εξαγωγών περίπου 19 εκατ. βαρελιών ημερησίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των συνεχιζόμενων επιθέσεων σε πλοία που επιχειρούν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ακόμη και με αμερικανική στρατιωτική συνοδεία. Παράλληλα, οι ιρανικές φορτώσεις έχουν υποχωρήσει στο μηδέν μέχρι στιγμής τον Σεπτέμβριο, εν μέσω του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Οι πρόσφατες επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία και οι απειλές από Ιρανούς αξιωματούχους ενισχύουν, κατά την άποψη των αναλυτών της UBS, τον κίνδυνο νέων διαταραχών στην προσφορά.