«Εγώ κάνω παιχνίδι τώρα» - Νέα παρέμβαση Μπέσεντ για το γεν

«Και μπορείτε να στοιχηματίσετε εναντίον μου αν θέλετε» υπογράμμισε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών για το ιαπωνικό νόμισμα.

Κάλεσμα στους επενδυτές να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητά του στο να ενισχύσει το γεν απηύθυνε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, τονίζοντας ότι όταν παρεμβαίνει στις αγορές, ξέρει να κάνει παιχνίδι, καθώς έχει γνώσεις για την κατάσταση που επικρατεί στο Τόκιο.

«Είμαι η "μάνα (the house)" τώρα, οπότε όταν παρεμβαίνουμε στο ιαπωνικό νόμισμα, έχω αρκετά καλή εικόνα για το τι πρόκειται να κάνουν οι Ιάπωνες, τι πρόκειται να κάνει η Τράπεζα της Ιαπωνίας, τι πρόκειται να κάνουν οι Ιάπωνες υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής», επεσήμανε ο Μπέσεντ σε εκδήλωση του Southern Methodist University στο Τέξας την Τρίτη.

«Και μπορείτε να στοιχηματίσετε εναντίον μου αν θέλετε» υπογράμμισε, επιδιώκοντας να προσαρμόσει τις αγορές στη θέλησή του, ακόμη και απέναντι στον σκεπτικισμό των επενδυτών. Τα σχόλια του Μπέσεντ υπογραμμίζουν επίσης το ασυνήθιστο επίπεδο δέσμευσής του στη χάραξη οικονομικής πολιτικής στην Ιαπωνία, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους κατόχους αμερικανικού χρέους στον κόσμο.

Ο Μπέσεντ έχει συντονιστεί με τον υπουργό Οικονομικών της Ιαπωνίας Σατσούκι Καταγιάμα για παρεμβάσεις στο νόμισμα και ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη δημόσια πίεση στην κεντρική τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια, μια κίνηση που θα στήριζε το γεν και θα μείωνε την ανάγκη του Τόκιο να πουλάει ομόλογα για παρέμβαση στην αγορά. «Κάθε φορά που οι άνθρωποι λένε, "Ε, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών παίρνει ένα ρίσκο", είναι απόλαυση για μένα. Έχω εκ των έσω πληροφόρηση», συμπλήρωσε ο Μπέσεντ.

Οι προσδοκίες για υψηλότερα επιτόκια από την Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν παράσχει μια θεμελιώδη πηγή στήριξης, με την BOJ τείνει να αυξήσει το κόστος δανεισμού της κατά 25 μονάδες βάσης στις 18 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιτάχυνσης του ρυθμού ανόδου στη συνέχεια, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο Μπέσεντ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί τον τελευταίο χρόνο ότι θα προτιμούσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας να αυξήσει τα επιτόκια για να βοηθήσει το γεν παρά να δει επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις στην αγορά. «Τα σχόλια του Μπέσεντ έχουν τεράστιο βάρος. Το μήνυμα είναι σαφές: μην αψηφάτε τον ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ», επεσήμανε ο Ταντάσι Ματσουκάβα, επικεφαλής επενδύσεων σε ομόλογα στην PineBridge Investments Japan στο Τόκιο.

«Ο παλιός τρόπος σκέψης - ότι τα επιτόκια θα αυξάνονταν μία φορά κάθε λίγους μήνες - δεν ισχύει πλέον» σχολίασε, ενώ το γεν σημειώνει άνοδο 0,4% στα 153,36 έναντι του δολαρίου, με τα hedge funds να στοιχηματίζουν ότι η ισοτιμία θα πέσει κάτω από τα 150 μέχρι το τέλος του έτους.

«Οι δηλώσεις Μπέσεντ υποδηλώνουν ότι αναμένει μια διόρθωση στην ισχύ του γεν ακόμη και στα τρέχοντα επίπεδα», εκτίμησε ο Τακούμι Νάγια, επικεφαλής του ομίλου συναλλαγών συναλλάγματος στο τμήμα παγκόσμιων αγορών της Sumitomo Mitsui Banking. «Εκτός από την ρευστοποίηση των στοιχημάτων των σορτάκηδων, υπάρχει επίσης η πιθανότητα οι επενδυτές να στραφούν σε long θέσεις στο γιεν» κατέληξε.