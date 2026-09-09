Το Ισραήλ ανοίγει την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αναμενόταν να φθάσει στη Σλοβεανία σήμερα για διήμερη επίσκεψη.

Το Ισραήλ θα ανοίξει σήμερα την πρώτη του πρεσβεία στη Σλοβενία σε μια ένδειξη στενότερων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών μετά τον σχηματισμό κεντροδεξιάς κυβέρνησης από τον λαϊκιστή Γιάνες Γιάνσα ύστερα από τις εκλογές του Μαρτίου.

Αυτή η αναθέρμανση σχέσεων σημειώνεται ενώ το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με διπλωματική απομόνωση από άλλες χώρες αναφορικά με την πολιτική του στη Δυτική Όχθη, κάτι που περιλαμβάνει απαγορεύσεις στις εισαγωγές από τη Βρετανία, τη Γαλλία και τον Καναδά για προϊόντα που προέρχονται από ισραηλινούς οικισμούς.

«Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός Γιάνσα και η νέα κυβέρνησή του στη Σλοβενία έχουν δείξει τη φιλία τους προς το Ισραήλ τόσο με λόγια όσο και με πράξεις, και έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς το Ισραήλ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Η κίνηση δεν τυγχάνει καθολικής αποδοχής στη Σλοβενία.

Διαδηλώσεις έχουν προγραμματιστεί κατά του ανοίγματος της πρεσβείας σήμερα το βράδυ από φοιτητικές οργανώσεις, ένα αριστερό αντιπολιτευόμενο κόμμα και φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ αναμενόταν να φθάσει στη Σλοβεανία σήμερα για διήμερη επίσκεψη στη διάρκεια της οποίας θα συναντήσει τον Σλοβένο ομόλογό του Τόνε Κάιζερ και θα υπογράψει μνημόνιο πολιτιστικής συνεργασίας. Θα συνοδεύεται επίσης από αποστολή Ισραηλινών επιχειρηματιών με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί ξαφνική αλλαγή πορείας για τη Σλοβενία, μιας μικρής χώρας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Υπό την προηγούμενη κυβέρνηση του φιλελεύθερου Ρόμπερτ Γκολόμπ, ήταν μια από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που αναγνώριζε παλαιστινιακό κράτος.

Η Σλοβενία ήταν επίσης μια από τις πρώτες χώρες της ΕΕ που απαγόρευσε τις εισαγωγές από τη Δυτική Όχθη και την είσοδο στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και δύο σκληροπυρηνικούς υπουργούς του, αποφάσεις που γρήγορα ανακλήθηκαν από τη νέα κυβέρνηση.

Το Ισραήλ ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Σλοβενίας και οι διπλωματικές τους σχέσεις εγκαθιδρύθηκαν το 1992. Η Σλοβενία άνοιξε πρεσβεία στο Ισραήλ το 1994 ενώ το Ισραήλ έως τώρα εκπροσωπείτο από πρεσβευτή που είχε την έδρα του σε άλλη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ