ΑΑΔΕ: Νέα αναβάθμιση του myDATA - Περισσότερες ψηφιακές δυνατότητες στη διακίνηση αγαθών

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της, θέτοντας σε λειτουργία από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών της, θέτοντας σε λειτουργία από τις 10 Σεπτεμβρίου 2026 τη νέα έκδοση myDATA 2.0.2.

Η νέα έκδοση ενισχύει την ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών, με περισσότερες δυνατότητες για την έκδοση, παραλαβή, μεταφορά, παράδοση, επιστροφή και ακύρωση παραστατικών. Παράλληλα, διευρύνεται η διασύνδεση του myDATA με συστήματα ERP και παρόχων.

Οι αλλαγές διευκολύνουν επιχειρήσεις, μεταφορείς και λήπτες να παρακολουθούν με μεγαλύτερη σαφήνεια την πορεία μιας διακίνησης και να διαχειρίζονται ψηφιακά περισσότερες ενέργειες. Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι αυτοματοποιημένοι έλεγχοι και η ορθή συσχέτιση κάθε ενέργειας με τα εμπλεκόμενα μέρη.

Αναβαθμίζονται επίσης το timologio, με νέες ενδείξεις, ελέγχους και δυνατότητες διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης, καθώς και το myDATAapp, με νέες λειτουργίες για την έκδοση και έναρξη διακίνησης.

Με τη νέα έκδοση, η ΑΑΔΕ κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πιο αυτοματοποιημένο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον συναλλαγών, περιορίζοντας τις επιμέρους χειροκίνητες διαδικασίες και υποστηρίζοντας αποτελεσματικότερα την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.

Η νέα έκδοση θα είναι διαθέσιμη μετά την προγραμματισμένη αναβάθμιση την Πέμπτη 10/09/2026, από 07:00 έως 09:00, διάστημα κατά το οποίο οι εφαρμογές δεν θα είναι διαθέσιμες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00 Ψηφιακά στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA

Τεχνικές πληροφορίες - Έκδοση myDATA 2.0.2

Πεδίο Αλλαγές / νέες δυνατότητες

Ψηφιακή διακίνηση

Ενσωμάτωση των τύπων παραστατικών 1.4, 3.1, 3.2 και 11.5.

Επικαιροποίηση του κύκλου ζωής και των καταστάσεων των παραστατικών διακίνησης.

Ποσοτική παραλαβή

Συσχέτιση παραστατικών 10.1 και 10.2.

Δυνατότητα ακύρωσής τους μέσω ERP

Νέα μέθοδος CancelReceivingNote για παρόχους.

Προσθήκη αιτίας έκδοσης ΔΠΠ.

Μεταφορά / παράδοση

Δήλωση συσκευασιών μέσω RegisterTransfer.

Υποστήριξη μερικής παράδοσης (PARTIAL) από μεταφορέα.

Πρόσθετοι έλεγχοι στη μέθοδο ConfirmDeliveryOutcome.

Έλεγχος και ολοκλήρωση διακίνησης

Δυνατότητα κλήσης της GetDeliveryNoteStatus και μέσω QR URL.

Νέα μέθοδος ConfirmDeliveryReturn για την ολοκλήρωση διακίνησης στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.

timologio

Νέοι έλεγχοι σκοπών διακίνησης.

Εμφάνιση Delivery Status.

Δυνατότητα απόρριψης παραστατικού από τον λήπτη.

Φίλτρο και σήμανση «Απορριφθέντα».

Λειτουργικές βελτιώσεις και διορθώσεις.

myDATAapp