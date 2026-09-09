Αύξηση 64% ανεβάζει τις ετήσιες αποδοχές του πρωθυπουργού της Σιγκαπούρης Lawrence Wong στα 2,85 εκατ. δολάρια, διευρύνοντας το χάσμα με τους υπόλοιπους ηγέτες.

Βρισκόταν ούτως ή άλλως στην κορυφή της λίστας των πιο ακριβοπληρωμένων εκλεγμένων ηγετών του κόσμου. Τώρα, όμως, ο πρωθυπουργός της Σιγκαπούρης, Lawrence Wong, ετοιμάζεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο την απόσταση που τον χωρίζει από τους υπόλοιπους ηγέτες, καθώς οι ετήσιες αποδοχές του αυξάνονται κατά περίπου 64%.

Ο Wong ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο ότι οι μισθοί των υπουργών θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω, έπειτα από 15 χρόνια κατά τα οποία παρέμεναν αμετάβλητοι.

Με το νέο καθεστώς, το ετήσιο πακέτο αποδοχών του πρωθυπουργού θα εκτιναχθεί, από τα 2,2 εκατ., στα 3,6 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 2,85 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Το πακέτο περιλαμβάνει τόσο σταθερές όσο και μεταβλητές αποδοχές.

Ο ίδιος πάντως δεσμεύτηκε ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια –εφόσον παραμείνει πρωθυπουργός– θα δωρίζει σε φιλανθρωπικούς σκοπούς ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην αύξησή του.

Επτά φορές ο μισθός του προέδρου των ΗΠΑ

Η σύγκριση με άλλους ηγέτες είναι εντυπωσιακή. Οι νέες αποδοχές του Wong είναι υπερτετραπλάσιες εκείνων του προέδρου της Ελβετίας και περίπου επταπλάσιες από τον ετήσιο μισθό των 400.000 δολαρίων του προέδρου των ΗΠΑ.

Μάλιστα, τα 3,6 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης ξεπερνούν αθροιστικά τις θεσμοθετημένες αποδοχές των ηγετών των ΗΠΑ, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νότιας Κορέας και της Νέας Ζηλανδίας, με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της Τρίτης. Σε ορισμένες από αυτές τις χώρες, πάντως, οι σχετικοί υπολογισμοί δεν περιλαμβάνουν μπόνους και άλλες παροχές.

Γιατί η Σιγκαπούρη πληρώνει τόσο ακριβά τους πολιτικούς

Πίσω από τα εντυπωσιακά ποσά βρίσκεται ένα ιδιαίτερο σύστημα καθορισμού των πολιτικών αμοιβών. Στη Σιγκαπούρη οι μισθοί των πολιτικών συνδέονται με τις αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα.

Ο μισθός ενός υπουργού εισαγωγικού βαθμού, της λεγόμενης βαθμίδας MR4, υπολογίζεται με βάση το διάμεσο εισόδημα των 1.000 υψηλότερα αμειβόμενων πολιτών της Σιγκαπούρης, επί του οποίου εφαρμόζεται έκπτωση 40% ώστε να αντανακλάται ο χαρακτήρας της δημόσιας υπηρεσίας.

Το σχετικό σημείο αναφοράς αυξάνεται από 1,1 εκατ. σε 1,8 εκατ. δολάρια Σιγκαπούρης, ενώ οι αποδοχές του πρωθυπουργού ορίζονται στο διπλάσιο της βαθμίδας MR4.

Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι οι ανταγωνιστικές αμοιβές είναι απαραίτητες για την προσέλκυση ικανών στελεχών, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να επιλέξουν πολύ υψηλά αμειβόμενες καριέρες στις επιχειρήσεις ή στα χρηματοοικονομικά.

Το σύστημα περιγράφεται ως μοντέλο «καθαρού μισθού», χωρίς κρυφές προσωπικές παροχές. Παράλληλα, κάθε πολιτικό στέλεχος λαμβάνει μόνο έναν μισθό, ανεξάρτητα από το πόσα χαρτοφυλάκια έχει αναλάβει.

Οι υπουργοί, πάντως, δεν θα δουν αυτομάτως τις αποδοχές τους να εκτινάσσονται στο νέο επίπεδο. Οι σημερινοί αξιωματούχοι θα λάβουν από τις 15 Οκτωβρίου εφάπαξ μισθολογικές αναπροσαρμογές έως 9%, ανάλογα μεταξύ άλλων με την απόδοσή τους και το πότε έλαβαν την τελευταία αύξηση.

Ο ίδιος ο Wong αναγνώρισε ότι πρόκειται για ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα, καθώς τα ποσά είναι πολύ υψηλότερα από όσα κερδίζει η πλειονότητα των πολιτών. Υπεραμύνθηκε, ωστόσο, της διαφάνειας του συστήματος, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να αποφεύγει το θέμα απλώς επειδή είναι πολιτικά δύσκολο.