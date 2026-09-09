Χρηματιστήριο: Εναλλαγές προσήμου με το βλέμμα στο πετρέλαιο

Με εναλλαγές προσήμου, λίγο πάνω από τις 2,700 μονάδες, κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος, καθώς οι τιμές του Brent «χτυπάνε» σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Με εναλλαγές προσήμου, λίγο πάνω από τις 2,700 μονάδες, κινείται την Τετάρτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, μετά από τέσσερις διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις, αλλά και εν μέσω αρνητικού διεθνούς κλίματος, καθώς οι τιμές του Brent «χτυπάνε» σήμερα τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ξένοι αναλυτές κάνουν λόγο για ένα νέο σοκ στην ενεργειακή προσφορά που επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Χθες οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν, ενώ στην αγορά ομολόγων η απόδοση του διετούς αμερικανικού τίτλου αυξήθηκε κατά 3 μονάδες βάσης στο 4,39% και του δεκαετούς κατά 1 μονάδα βάσης στο 4,79%.

Κυρίαρχος παράγοντας για τις αγορές παραμένει η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά δεξαμενόπλοια που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ως απάντηση σε απόπειρες πυραυλικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικού πολεμικού πλοίου κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι ανεστάλη η λειτουργία αρκετών ενεργειακών εγκαταστάσεων στο νότιο τμήμα της χώρας μετά από νέες επιθέσεις. Η εξέλιξη αυτή ωθεί σήμερα το Brent έως τα 100,19 δολάρια το βαρέλι και ενισχύει τους φόβους ότι οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουν τα επιτόκια υψηλότερα για μεγαλύτερο διάστημα, προκειμένου να αποτρέψουν δευτερογενείς πληθωριστικές επιπτώσεις από την άνοδο της ενέργειας.

Σε αυτό το κλίμα, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται πτωτικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να υποχωρεί 0,49%, τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει απώλειες 0,52% και τον βρετανικό FTSE100 να υποχωρεί σε ποσοστό 0,04%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.704,04 μονάδες με απώλειες 0,10%.

Σε οριακά θετικό έδαφος κινείται ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 0,13% στις 3.227,20 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφει η CrediaBank, ενισχυμένη 0,92% στα 0,98 ευρώ, και ακολουθούν η Τράπεζα Κύπρου (+0,28%), οι Eurobank και Τρ. Πειραιώς με κέρδη 0,19% και η Εθνική οριακά ενισχυμένη κατά 0,06%. Αμετάβλητη στα 11,85 ευρώ παραμένει η Optima Bank, ενώ η Alpha Bank υποχωρεί 0,21%.

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,2:1 με 37 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 31 σε αρνητικό και 83 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 14,01 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η Helleniq Energy, ενισχυμένη 2,52% στα 17,10 ευρώ, και ακολουθούν οι ΕΥΔΑΠ (+0,99%), Motor Oil (+0,69%), Allwyn (+0,38%), Τιτάν (+0,19%) και Metlen (+0,08%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει η Coca-Cola HBC (-1,49%) και ακολουθούν οι Viohalco (-1,27%), Aegean (-1,24%), Jumbo (-0,60%), Aktor (-0,39%), ΟΤΕ (-0,30%), Lamda Development (-0,29%), Cenergy (-0,25%), ElvalHalcor (-0,14%), ΔΑΑ (-0,10%), ΔΕΗ (-0,08%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,05%).