Κυβερνητική επιτροπή για την πυρηνική ενέργεια: Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου

Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για την «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια».

Εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου για τη «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια», επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα του insider.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο και το πρώτο θεσμικό βήμα σε ένα δρόμο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην αξιοποίηση της πυρηνικής ενεργείας στην Ελλάδα», σχολιάζει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος. Και συμπληρώνει:

«Σε αυτό το στάδιο, η Επιτροπή έχει δύο σκοπούς.

Πρώτον, να αναβαθμίσει το δημόσιο διάλογο και την γνώση διαφόρων φορέων σχετικά με την πυρηνική ενέργεια ώστε να υπάρχει μια συναντίληψη των βασικών παραμέτρων του τι σημαίνει πυρηνική ενέργεια – να μιλάμε με πραγματικά δεδομένα από την εμπειρία άλλων χωρών αντί να βασιζόμαστε σε προκαταλήψεις και σε μισές αλήθειες.

Δεύτερον, η Επιτροπή θα εξετάσει βασικά ερωτήματα, όπως: ταιριάζει η πυρηνική τεχνολογία στο ενεργειακό μείγμα της χώρας, υπό ποιες παραδοχές θα μπορούσε να μειώσει το κόστος για τους καταναλωτές, τι άλλα οφέλη έχει (π.χ., ενεργειακή ασφάλεια), πως θα οργανώναμε και θα χρηματοδοτούσαμε ένα τέτοιο εγχείρημα, τι ρίσκα εμπεριέχει και πως θα τα αντιμετωπίσουμε, ποια είναι τα θεσμικά, ρυθμιστικά και νομικά κενά που πρέπει να καλύψουμε, ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση ενός προγράμματος, και ποια είναι τα ορόσημα σε αυτή την πορεία;

Πολλά ερωτήματα – και πολλή δουλεία. Αλλά ξεκινάμε – γιατί οφείλουμε να εξετάσουμε όλες τις τεχνολογικές λύσεις που θα μπορούσαν να κάνουν καλό στη χώρα».

Δείτε αναλυτικά την πράξη του υπουργικού συμβουλίου στη δεξιά στήλη «Σχετικά Αρχεία».