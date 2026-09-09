Ευρωαγορές: Πιέσεις στους δείκτες με το Brent να ξεπερνά τα 100 δολάρια

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στην οικονομία.

Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές την Τετάρτη, καθώς η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου εντείνει τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις στην οικονομία. Την ίδια στιγμή, οι επενδυτές στρέφουν την προσοχή τους και στην επικείμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα επιτόκια.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 υποχωρεί 0,37% στις 647,14 μονάδες. Ο Eurostoxx 50 πέφτει 0,66% στις 6.370 μονάδες.

Επιμέρους, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης υποχωρεί 0,53% στις 25.857 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 χάνει 0,77% στις 8.253 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 αποδυναμώνεται 0,22% στις 10.788 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο διολισθαίνει 0,54% στις 51.896 μονάδες. Τέλος, στην Ισπανία, ο IBEX 35 σημειώνει απώλειες 1,16% στις 19.764 μονάδες.

Οι μετοχές του ενεργειακού κλάδου οδηγούν τα αρχικά κέρδη, ενισχυόμενες κατά 0,85%. Στον αντίποδα, οι μετοχές του λιανεμπορίου υποχωρούν κατά 1,52%, οι τίτλοι των κλάδων ταξιδιών και αναψυχής καταγράφουν πτώση 1,18%, ενώ οι τραπεζικές μετοχές αποδυναμώνονται κατά 0,96%.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το πετρέλαιο, το οποίο διασφαλίζει κέρδη για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση «κατακτώντας» τα 100 δολάρια. Τα futures του αργού Brent κερδίζουν 2%, στα 100,01 δολάρια το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate προσθέτει 1,75% στα 94,66 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του διεθνούς σημείου αναφοράς έχουν αυξηθεί 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι ελπίδες για μια μόνιμη επίλυση του εξάμηνου πολέμου στη Μέση Ανατολή εξασθένησαν και οι συγκρούσεις αναζωπυρώθηκαν.

Οι μετοχές της δανικής πολυεθνικής εταιρείας υπεράκτιας αιολικής ενέργειας Ørsted υποχωρούν κατά 1,9%, καθώς η Andel Holdings ανακοινώνει ότι θα πουλήσει μετοχές της εταιρείας αξίας περίπου 3 δισ. δανικών κορωνών (467,1 εκατ. δολάρια). Η Andel, ο μεγαλύτερος όμιλος ενεργειακών και ηλεκτρικών υποδομών της Δανίας, παραμένει ο τρίτος μεγαλύτερος μέτοχος της Ørsted μετά την πώληση, μειώνοντας το ποσοστό συμμετοχής της από 5% σε περίπου 3,3%.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με τις αγορές να προεξοφλούν σε μεγάλο βαθμό αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 2,50% για το επιτόκιο καταθέσεων. Η άνοδος του πετρελαίου αυξάνει την πίεση προς την ΕΚΤ να διατηρήσει πιο αυστηρή νομισματική πολιτική, καθώς ο υψηλότερος πληθωρισμός περιορίζει τα περιθώρια για χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Πέρα από τη συνάντηση της ΕΚΤ την Πέμπτη, οι αναλυτές προετοιμάζονται για τις επερχόμενες μετρήσεις πληθωρισμού των ΗΠΑ που αναμένονται αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Επιπλέον, στα γεωπολιτικά ζητήματα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε την Τρίτη, με τους Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, να εξαπολύουν επιθέσεις σε αρκετές πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, εμπλέκοντας περαιτέρω έναν σύμμαχο των ΗΠΑ στη σύγκρουση.

Πιέσεις και στην Ασία

Πτωτικά κινήθηκαν τα περισσότερα ασιατικά χρηματιστήρια, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή επιβάρυναν το επενδυτικό κλίμα.

Ο Nikkei 225 υποχώρησε 0,2%, ενώ ο Hang Seng σημείωσε απώλειες 0,3%. Αντίθετα, ο KOSPI της Νότιας Κορέας ενισχύθηκε 1,2%, καθώς οι μετοχές ημιαγωγών και τεχνολογίας ανέκαμψαν.

Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 έκλεισε οριακά υψηλότερα, ενώ οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων από την άνοδο του πετρελαίου.