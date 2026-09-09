Zara: Απογοήτευσαν τα κέρδη β' τριμήνου - Άνοδος εσόδων 9% στην αυγή του φθινοπώρου

Υπό την πρόεδρο Μάρτα Ορτέγα, η Inditex επιδίωξε να αναβαθμίσει τα Zara σε πολυτελή καταστήματα με συνεργασίες με σχεδιαστές και φωτογράφους υψηλού προφίλ.

Σημάδια κάμψης παρουσίασαν τα κέρδη του β' τριμήνου των Zara, λόγω υψηλότερου κόστους, με αποτέλεσμα η μετοχή της Intidex να υποχωρεί 3% παρά το ισχυρό ξεκίνημα των πωλήσεων για τη φθινοπωρινή κολεξιόν.

Ο fast fashion κολοσσός που είδε τον τίτλο του να χτυπά ιστορικό υψηλό τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε αύξηση 9% στις πωλήσεις, προσαρμοσμένες στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον Αύγουστο, ακόμη και καθώς η ακραία ζέστη σε όλη την Ευρώπη αναδιαμόρφωσε τις καταναλωτικές τάσεις στη μεγαλύτερη αγορά της.

Η Inditex σημείωσε πωλήσεις 11 δισ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο, από τον Μάιο έως τον Ιούλιο, μια ανθεκτική απόδοση ελέω των υψηλών τιμών ενέργειας και του ασθενούς καταναλωτικού κλίματος λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ωστόσο, το περιθώριο μικτού κέρδους του δεύτερου τριμήνου ήταν 56,7%, ελαφρώς χαμηλότερο από τις προσδοκίες των αναλυτών, καθώς η σύγκρουση αύξησε τα κόστη.

«Οι διαταραχές στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε υψηλότερο κόστος μεταφοράς και κόστος εισροών κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους», τόνισε στους αναλυτές ο οικονομικός διευθυντής της Inditex, Aντρές Σάντσεθ Ιγκλέσιας.

Η μετοχή της Inditex σημείωσε ισχυρή πορεία πρόσφατα και έφτασε στο ρεκόρ των 59,1 ευρώ τον περασμένο μήνα, βοηθώντας την αγοραία αξία της να ξεπεράσει αυτή του ομίλου πολυτελών προϊόντων Hermes.

Εν τω μεταξύ, η IPO στο Χονγκ Κονγκ της Shein έδειξε επιβράδυνση των πωλήσεων, υποδηλώνοντας ότι η ανταγωνιστική πίεση στους ευρωπαίους λιανοπωλητές γρήγορης μόδας μπορεί να μειώνεται.

Η ισπανική εταιρεία των 176 δισ. ευρώ επεκτείνει το brand της, Lefties στη Βρετανία και σχεδιάζει να ανοίξει στη Γερμανία το επόμενο έτος, καθώς επιδιώκει να προσελκύσει αγοραστές από τα χαμηλότερα εισοδήματας, ορισμένοι από τους οποίους έχουν αποθαρρυνθεί από την ανοδική πορεία της Zara.

Η Inditex δήλωσε ότι οι φθινοπωρινές/χειμερινές συλλογές της έγιναν «πολύ καλά δεκτές» από τους πελάτες, με τις πωλήσεις από την 1η Αυγούστου έως τις 7 Σεπτεμβρίου να αυξάνονται 9% σε σχέση με ένα χρόνο πριν - μια ένδειξη ότι οι καύσωνες που σαρώνουν την Ευρώπη δεν αποθάρρυναν τους αγοραστές.